Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
SCUOLA E UNIVERSITÀBolognaEmilia-RomagnaGiovaniInchiesteScuola

Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: disarmato dai prof e denunciato

01 Febbraio 2026 - 14:17 Ygnazia Cigna
embed
medie coltello metal detector
medie coltello metal detector
Tutto è accaduto in orario scolastico durante un litigio tra alunni. Decisivo l'intervento degli insegnanti

Uno studente di una scuola media della periferia di Bologna è stato denunciato per porto di coltello dopo aver estratto un coltellino costruito da lui durante una discussione con alcuni compagni. Tutto è accaduto in orario scolastico quando gli insegnanti si sono accorti che il ragazzo ha tirato fuori l’arma e l’ha puntata verso gli altri studenti al culmine di un litigio. I docenti sono riusciti a disarmare il ragazzino e a sequestrare il coltellino artigianale. Subito dopo è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Borgo Panigale, che hanno preso in carico il caso e avviato gli accertamenti.

Lo studente denunciato

Al termine delle verifiche, il ragazzino è stato denunciato per porto di coltelli. Non ha ancora compiuto 14 anni e, per questo, non è imputabile. Quello registrato nella scuola media bolognese si aggiunge ad altri casi recenti legati alla presenza di armi bianche negli istituti del territorio. Poche settimane fa, in un istituto superiore di Budrio, sempre in provincia di Bologna, i carabinieri avevano trovato un machete nello zaino di uno studente di 14 anni. Anche in quel caso l’arma era stata sequestrata e il ragazzo accompagnato in caserma per gli accertamenti.

I metal detector nelle scuole

Nei giorni scorsi, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e quello dell’Interno Matteo Piantedosi hanno diffuso una circolare volta a contrastare l’uso dei coltelli tra i giovani a scuola. Tra le misure previste, è stato confermato il ricorso ai metal detector nelle scuole, che può essere attivato solo su richiesta dei dirigenti scolastici, nell’ambito di un coordinamento sistematico con prefetture e questure. Questa decisione è arrivata a seguito del tragico caso di La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato ucciso con un coltello da un compagno di scuola durante l’orario di lezione.

[Foto di copertina da archivio]

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Udine, spuntano dal sottotetto i compiti di scuola dei bambini del 1944: la scoperta degli operai durante i lavori alle elementari – Le foto

2.

Professore beccato a baciare una studentessa nei bagni della scuola, assolto in appello: «Era innamorato»

3.

Maturità, al Classico esultano per latino ma sono in crisi per matematica all’orale, Scientifico in festa: le reazioni virali degli studenti su TikTok – I video

4.

Dopo le proteste degli studenti, la Statale fa dietrofront sulle tasse fisse da 9mila euro: per «Migration studies» ora si pagherà in base all’Isee

5.

«Hai prof di sinistra?». Oltre 300 docenti rispondono ai giovani di FdI: «Clima di controllo nelle scuole, l’antifascismo non è un’opinione»

leggi anche
paolo-mendico-dolore-genitori-sospensione-preside
ATTUALITÀ

Paolo Mendico, la rabbia dei genitori: «Preside e vicepreside sono entrambe mamme, come fanno a guardare in faccia i propri figli?»

Di Alba Romano
questionario fdi scuola insegnanti
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Hai prof di sinistra?». Oltre 300 docenti rispondono ai giovani di FdI: «Clima di controllo nelle scuole, l’antifascismo non è un’opinione»

Di Alba Romano
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco cede su tutto, sì a scuola e vaccini: «Ma ridateci i nostri figli». La perizia e il prossimo faccia a faccia

Di Ugo Milano
maturita reazioni studenti
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, al Classico esultano per latino ma sono in crisi per matematica all’orale, Scientifico in festa: le reazioni virali degli studenti su TikTok – I video

Di Ygnazia Cigna
scuola compiti guerra scoperti
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Udine, spuntano dal sottotetto i compiti di scuola dei bambini del 1944: la scoperta degli operai durante i lavori alle elementari – Le foto

Di Ygnazia Cigna