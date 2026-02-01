Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Sparatoria a Milano, ruba la pistola a un vigilante e spara contro le volanti: la polizia risponde e lo ferisce. L’uomo è gravissimo

01 Febbraio 2026 - 17:16 Ugo Milano
L'episodio a Rogoredo. L'uomo ha esploso almeno 3 colpi di pistola contro l'auto di servizio intervenuta per bloccarlo

Un’altra sparatoria a Milano. Nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio un 25enne di nazionalità cinese ha aperto il fuoco contro la polizia tra piazza Mistral e via Cassinis, nel quartiere Rogoredo. Poco prima, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aggredito con un bastone una guardia giurata italiana di 50 anni mentre si recava al lavoro, sottraendogli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99. Dopo l’allarme al 112 sono scattate le ricerche degli investigatori. Una volta intercettato, il rapinatore avrebbe aperto il fuoco contro il Land Cruiser blindato dell’Uopi, le unità specializzate di primo intervento della polizia di Stato, esplodendo almeno tre colpi.

L’uomo è in gravissime condizioni

Gli agenti hanno poi risposto al fuoco e l’uomo, ferito alla testa e a un braccio, è ora ricoverato in fin di vita all’ospedale Niguarda. Nessun poliziotto risulta ferito. La sparatoria arriva a pochi giorni da un altro caso avvenuto nello stesso quartiere di Milano. Il 26 gennaio un 28enne è morto dopo essere stato colpito dalla polizia durante un controllo antidroga.

