Dal 2 febbraio i turisti pagano per vedere Fontana di Trevi. Anche i romani devono fare il ticket, giallo sulla biglietteria – Il video

Da lunedì 2 febbraio 2026 tutti dovranno fare il biglietto per vedere a Roma la Fontana di Trevi. I turisti dovranno pagare due euro, per chi è residente a Roma il biglietto è gratuito ma altrettanto necessario. A poche ore dal nuovo regime ci sono ancora molte incertezze su come funzionerà l’accesso a Fontana di Trevi. Non sanno spiegarlo i vigili urbani presenti in piazza, mentre gli addetti comunali alla sicurezza che già oggi regolano l’accesso alla celebre fontana sostengono che ci sarà una biglietteria dove acquistare o ritirare il titolo valido per l’entrata. Domenica primo febbraio però della biglietteria non c’era ancora alcuna traccia.

Nessuno sa dove sarà messa la biglietteria e come saranno disposte due file di ingresso

«Forse metteranno un gazebo in cui vendere i biglietti lungo la via», ipotizzano i due vigili urbani di guardia alla casa-museo dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. Però aggiungono: «Non siamo sicuri, perché nessuno ci ha fornito informazioni operative». Da quel che sostengono gli addetti comunali alla sicurezza una volta acquistato (ma non si sa dove) il biglietto a due euro o quello gratuito, bisognerà seguire due file per entrare nella Fontana. La prima è quella dei 2 euro, e la seconda è quella dei romani che potranno ancora vedere la loro fontana «aggratis», come si dice nella capitale.

Tutti potranno continuare a gettare monetine, ma solo da un punto destinato allo scopo

Le due file parallele nei giorni di grande affollamento renderanno assai difficile attraversare la piazza della Fontana anche ai semplici passanti. E difficilmente consentiranno la sosta temporanea per «rubare” qualche occhiata al monumento. Secondo il Comune guidato da Roberto Gualtieri con il biglietto a pagamento si incasseranno almeno 6,5 milioni di euro l’anno. Ma ci sono previsioni più ottimistiche che arrivano fino a un incasso di 20 milioni di euro in dodici mesi. Nel primo caso sarebbero necessari 18 mila turisti paganti al giorno, nel secondo 56 mila turisti paganti in media ogni giorno dell’anno. Tutti potranno continuare a gettare monetine nelle acque della Fontana di Trevi, ma solo da un affaccio destinato allo scopo. Il gesto secondo la tradizione porterebbe fortuna a chi lo fa, e soprattutto alla Caritas italiana cui le monetine vengono donate dal Comune di Roma dopo averle raccolte.