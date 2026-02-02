Torna “Cuori” e batte tutti: il medical drama Rai convince anche con i primi episodi della terza stagione. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Dalle rivoluzioni sociali degli anni '70 al nuovo severo primario. Tutte le novità sulla terza stagione della fiction Rai

Quasi tre milioni di spettatori, quasi il 18% di share, la terza stagione di Cuori parte col botto, lasciando le briciole anche a cavalli di razza del prime time come Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa, Report e Le iene. Continuano dunque ad appassionare gli italiani le vicende ospedaliere del reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino e in particolare quelle di Delia Brunello e Alberto Ferraris, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Con questa terza tranche di episodi l’ambientazione diventa quella dei ruggenti anni ’70, non un dettaglio, come ha spiegato anche il regista Riccardo Donna, che intende riportare sulla propria opera lo spirito progressista di quel periodo. Tra l’altro Cuori è una serie che va oltre il banale concetto di fiction, lasciando ampio spazio alla realtà storica, così fatti e personaggi realmente accaduti ed esistiti riescono ad incastrarsi perfettamente nella drammaturgia della serie tv di produzione Rai, che andrà avanti con due episodi a settimana fino all’8 marzo.

Cosa è successo nei primi due episodi

La terza stagione di Cuori riparte nel 1974 con Delia e Alberto finalmente sposati dopo anni di lotte personali e professionali, ma il loro nuovo equilibrio viene subito messo alla prova quando all’Ospedale Le Molinette arriva il primario Luciano La Rosa, deciso a rivoluzionare il reparto e a stringere i cordoni sui progetti di ricerca, proprio mentre Delia sogna un figlio e lotta per mantenere viva la sua ambizione scientifica. Accanto alle tensioni in corsia emergono nuove inquietudini quando tra i casi clinici si inserisce una giovane cantante di talento la cui comparsa scuote Alberto e insinua dubbi e sospetti che rischiano di incrinare la serenità della coppia, mentre il passato e il presente si intrecciano in un mondo medico in rapido cambiamento dove ogni decisione pesa sul cuore, sulla carriera e sugli affetti più profondi.

Cosa succederà negli episodi 3 e 4

La routine alle Molinette di Torino si incrina ancora quando al reparto di cardiochirurgia arrivano nuovi volti e tensioni che mettono alla prova le certezze di tutti. Soprattutto di Delia che, pur felice del suo matrimonio con Alberto, comincia a essere profondamente scossa dall’incontro con un uomo particolarmente enigmatico che la porterà a interrogarsi sul proprio ruolo di medico. Nel frattempo il nuovo primario Luciano La Rosa si scopre uomo segnato da una ferita personale, il figlio è costretto a vivere intrappolato in un polmone d’acciaio, e questo spiega il suo modo di relazionarsi ai colleghi e alle decisioni che prende in corsia. Alberto continua a faticare nel gestire il proprio coinvolgimento nei confronti di una giovane paziente così l’equilibrio con Delia comincia ad incrinarsi, trascinando tutti in un turbine di dubbi, contrasti e relazioni umane complicate proprio quando la medicina del 1974 sembra aprire nuove strade, tra progresso tecnologico e confini ancora poco esplorati.