Morto dopo la caduta dall’ottavo piano a Milano, la svolta sul caso del 31enne: arrestati due amici

Si tratta di due uomini originari della Colombia. La caduta da 25 metri e l'indagine sulla lite

Due uomini di 45 e 32 anni sono stati sottoposti a fermo con l’accusa di omicidio per la morte del 31enne precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello. I provvedimenti sono scattati al termine delle prime indagini condotte dagli inquirenti. Si tratta di due cittadini di origine colombiana, entrambi irregolari sul territorio italiano ma domiciliati in città. Secondo la ricostruzione finora emersa, il 31enne sarebbe stato spinto nel vuoto al culmine di una violenta colluttazione avvenuta all’interno dell’appartamento. Restano ancora da chiarire i motivi alla base dell’aggressione, su cui proseguono gli accertamenti investigativi.

La dinamica

Dopo il fermo, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima, anch’essa di origine colombiana, era senza fissa dimora e aveva precedenti. Il suo corpo era stato rinvenuto senza vita nel cortile dello stabile di via Cimarosa. Già dai primi rilievi erano emersi evidenti segni di una colluttazione, elementi che avevano da subito orientato gli investigatori verso l’ipotesi dell’omicidio, escludendo quella del gesto volontario. La caduta, da un’altezza di oltre 25 metri, è avvenuta sotto gli occhi di un vicino di casa che ha dato l’allarme.