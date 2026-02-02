Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Bevono dal rubinetto a scuola e finiscono in ospedale, giallo sui malori a Verona dopo le analisi dell’acqua

02 Febbraio 2026 - 21:32 Ygnazia Cigna
Contrariamente ai timori iniziali, l’acqua della scuola media Anna Frank di Sona (Verona) si è rivelata perfettamente sicura

Arrivano i risultati delle analisi sull’acqua del rubinetto della scuola media Anna Frank di Verona, dopo che tre studenti erano finiti in pronto soccorso a causa di un malore dopo aver bevuto durante l’attività in palestra. Contrariamente ai timori iniziali, l’acqua si è rivelata perfettamente sicura. A certificare l’assenza di contaminazioni sono stati gli esperti del Laboratorio Arpav, che hanno esaminato i campioni prelevati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ulss 9, sia all’interno della scuola sia nell’acquedotto di Lugagnano di Sona, che fornisce acqua all’istituto. L’azienda sanitaria locale ha confermato tramite una nota che l’acqua della scuola è potabile e conforme agli standard di sicurezza.

Resta il mistero sulle cause

Questi dati si aggiungono ai risultati già ottenuti nei giorni scorsi, relativi ad altri parametri analizzati subito dopo l’episodio. Oggi sono stati diffusi anche i risultati delle analisi effettuate da Acque Veronesi presso la centrale idrica che rifornisce la rete che alimenta la scuola. Ma anche in questo caso, l’acqua è risultata priva di batteri e pienamente conforme alle normative vigenti. Resta quindi un interrogativo aperto. Cosa abbia realmente scatenato le reazioni degli studenti rimane un mistero.

