Dal fermo preventivo al divieto di coltelli ai minori, cosa c’è nel nuovo pacchetto sicurezza

Il fermo prima delle manifestazioni dovrà essere comunicato al pm che potrà annullarlo. Più poteri al Viminale per costruire nuovi centri per migranti

Il pacchetto sicurezza, e in particolare il nuovo decreto, tanto annunciato e più volte limato nelle ultime ore, è cosa fatta. E nella stesura circolata mentre il Consiglio dei ministri è ancora in corso, si capisce che forma è stata data alle parti più spinosi del nuovo intervento voluto in particolare da Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. A cominciare dal fermo preventivo e dalla stretta sui coltelli ai minorenni.

Il fermo preventivo

L’elemento di chiarezza, rispetto alle ultime ore, a proposito del fermo preventivo riguarda soprattutto il ruolo del pm che potrà intervenire per valutare il fermo perché riceverà “immediata comunicazione” e “se riconosce che non ricorrono le condizioni ordina il rilascio della persona accompagnata”. Non solo: “Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”. Per il resto, la formulazione è quella che si era ipotizzata: “Nel corso di specifiche operazioni di polizia, svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto”, ci siano delle ipotesi che le fanno considerare passibili di ricorrere a condotte violente. L'”accompagnamento” in ogni caso non dura più di dodici ore.

Peseranno i precedenti, le condanne anche se risalenti, a quanto sembra dalla formulazione che parla di una decisione presa sulla base della “rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”.

Le manifestazioni senza preavviso o che deviano

Stretta, a proposito dei cortei, anche sulle manifestazioni non autorizzate o sulle deviazioni dai percorsi concordati. In entrambi i casi scattano le multe. In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 413 euro, per i promotori, sono sostituite con sanzioni da mille a 10mila euro. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell’ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione da 1.000 a 12.000 euro. E se non si rispetta l’itinerario concordato la multa va da 1.000 a 10.000 euro.

La stretta sui coltelli

A proposito dei coltelli si prevede il “divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo”. Il fatto “è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”: E’ anche vietato il porto, “se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri”, in questo caso punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Per entrambi i reati, il prefetto può applicare sanzioni amministrative accessorie: la sospensione fino a un anno della patente di guida e della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria competente e al questore. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I precedenti per chi entra in Italia

Non potrà entrare in Italia chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, e di porto d’armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio. La norma interviene modificando il Testo Unico Immigrazione, inserendo queste fattispecie di reato, per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, tra quelle ostative all’ingresso in Italia.

I centri per migranti

I centri per i migranti saranno rafforzati, dice la bozza. Il ministero dell’Interno potrà avere fino al 31 dicembre 2028 “ampie facoltà di deroga della normativa vigente, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)”, per costruire nuovi centri. Il Viminale è autorizzato a operare in deroga per “la localizzazione, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all’assistenza, all’accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri”.