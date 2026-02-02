Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il governo al lavoro su un nuovo decreto. L’appello di Meloni alle opposizioni: «Collaboriamo»

La premier chiede al centrosinistra di votare insieme alla maggioranza: «Scriviamo una risoluzione unitaria»

All’indomani degli scontri tra forze dell’ordine e antagonisti a Torino, il governo tende una mano alle opposizioni per scrivere una nuova proposta di legge in tema di sicurezza. A lanciare l’appello è la premier Giorgia Meloni, che in una nota ufficiale di Palazzo Chigi torna a ribadire il «pieno sostegno alle forze dell’ordine» e tende la mano al centrosinistra per una più «stretta collaborazione istituzionale». I capigruppo di maggioranza, scrive Meloni, «hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi».

Le novità a cui lavora il governo

L’appello di Giorgia Meloni arriva mentre il governo è al lavoro su un nuovo provvedimento che, secondo le indiscrezioni, prevede principalmente due novità: stop alla vendita dei coltelli ai minori e scudo penale per gli agenti. Il prossimo decreto Sicurezza sarà varato nel Consiglio dei ministri di mercoledì 4 febbraio e ha subìto qualche ritocco dopo i pesanti scontri di Torino, al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna, in cui un poliziotto è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di manifestanti. Martedì 3 febbraio, Piantedosi riferirà in parlamento su quanto avvenuto.

Il vertice a Palazzo Chigi sulla sicurezza

Il tema è caldo, al punto che oggi, lunedì 2 febbraio, la premier ha convocato un vertice a Palazzo Chigi proprio per discutere dei prossimi passi del governo in materia di sicurezza. All’incontro, spiega la nota di Palazzo Chigi, «hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, nonché il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro».

Foto copertina: ANSA | La premier Giorgia Meloni