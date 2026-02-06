Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Esplosione in una moschea a Islamabad, oltre 30 morti e 100 feriti. I testimoni: «Attentato suicida»

06 Febbraio 2026 - 11:56 Ugo Milano
Gli ospedali principali di Islamabad hanno dichiarato lo stato di emergenza per far fronte all’emergenza sanitaria

Tragedia a Islamabad, in Pakistan, dove un’esplosione in un imambargah, luogo di culto musulmano sciita, ha provocato almeno oltre 30 morti e 100 feriti. Il bilancio delle vittime, però, potrebbe essere destinato ad aumentare. L’esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì nel centro religioso Qasr-e-Khadijatul Kubra, situato nella zona di Terlai, alla periferia della capitale pakistana. Alcuni testimoni oculari hanno parlato di un attentato suicida, anche se le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente la natura dell’esplosione.

Stato di emergenza negli ospedali

Squadre di soccorso sono accorse sul posto subito dopo l’esplosione, soccorrendo le numerose persone ferite. Gli ospedali principali di Islamabad hanno dichiarato lo stato di emergenza per far fronte all’emergenza sanitaria. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

