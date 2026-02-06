Meloni incontra Vance e Rubio a Milano: «Valori condivisi tra Europa e Usa». Il vicepresidente Usa: «Lavoro eccezionale per le Olimpiadi»

«Stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti», ha detto la premier

A Milano, a margine della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Un faccia a faccia che arriva dopo l’ultimo incontro ufficiale a Roma, in occasione dell’inaugurazione del pontificato di papa Leone, e che per la premier rappresenta un nuovo passaggio simbolico nel rapporto tra Europa e Stati Uniti. «Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti», ha detto la premier che ha incontrato in prefettura a il numero due della Casa Bianca.

Meloni: «Valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti»

«Ci siamo incontrati col vicepresidente l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme», ha detto Meloni. All’incontro hanno partecipato anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Vance: «Lavoro eccezionale per i Giochi olimpici»

Parole a cui ha fatto eco il vicepresidente americano, che ha elogiato l’organizzazione dei Giochi e il lavoro svolto dall’Italia. «Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima», ha detto Vance durante l’incontro in prefettura. Il vicepresidente ha poi sottolineato la solidità dei rapporti bilaterali: «Abbiamo ottimi rapporti e connessioni e partnership economiche – ha aggiunto – e penso abbiate fatto un lavoro eccezionale. Io e mia moglie eravamo eccitati e volevamo venire alle Olimpiadi praticamente da quando sono diventato vicepresidente e sono contento che tutto sia andato bene. Avete fatto un lavoro eccezionale». Nel suo intervento, Vance ha richiamato anche il significato politico e simbolico dello spirito olimpico: «Nello spirito dell’amicizia olimpica la competizione è basata su regole e anche solo trovarsi insieme intorno a valori condivisi», spiegando di voler avere una «grande conversazione su un numero di argomenti».