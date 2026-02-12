È morta Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella: aveva 87 anni

Solo lo scorso 19 dicembre l’assemblea straordinaria di Ferrero International l’aveva nominata all’unanimità presidente onorario a vita del gruppo dolciario con sede ad Alba

È morta all’età di 87 anni nella sua casa di Alba, in provincia di Cuneo, Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, vedova di Michele Ferrero, il creatore della Nutella e patriarca del gruppo dolciario oggi guidato dal figlio Giovanni. Solo lo scorso 19 dicembre l’assemblea straordinaria di Ferrero International l’aveva nominata all’unanimità presidente onorario a vita.

Chi era Maria Franca Ferrero

Maria Franca Ferrero era nata a Savigliano il 21 gennaio 1939. Dopo il ginnasio e il liceo aveva frequentato la scuola per interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell’azienda di Alba, allora alle soglie della trasformazione in multinazionale. Con Michele Ferrero, inventore della “supercrema” destinata a diventare la Nutella, fu amore a prima vista: la coppia si sposò nel 1962.

Un anno dopo arrivò il primogenito Pietro. Nel 1964 nacque Giovanni, oggi presidente del gruppo Ferrero, che conta 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi. Negli ultimi anni la vita di Maria Franca Ferrero è stata segnata da lutti dolorosi: prima la scomparsa prematura di Pietro, morto in Sudafrica nel 2011 a causa di un malore, poi la morte del marito Michele nel 2015.

Sempre lontana dai riflettori, la vedova Ferrero ha continuato il suo impegno filantropico, che le è valso anche il riconoscimento della National Italian American Foundation negli Stati Uniti. Nel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana. Con il figlio Giovanni, Maria Franca Ferrero lascia le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti.