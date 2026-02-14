Angelica Montini pizzica Fedez, la frecciatina in musica su TikTok: «Pensavo fosse amore, invece…» – Il video

Un filmato su TikTok con la canzone del rapper con cui ci sarebbe stata una storia fa drizzare le antenne ai fan

Sta facendo esplodere il gossip un video pubblicato nelle scorse ore su TikTok da Angelica Montini, la presunta ex amante di Fedez, e poi rimosso. Nel video in questione, Montini appare insieme alla sua amica Viviana mentre si diverte, ma a catturare l’attenzione degli utenti è stata la canzone scelta come sottofondo, il brano di Fedez Pensavo fosse amore e invece…. In particolare, non sono passate inosservate le frasi scelte dalla canzone. Si ascoltano, infatti, strofe come «Mi hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto» e soprattutto «Pensavo fosse amore invece eri solo una escort». Molti hanno interpretato queste parole come una frecciatina a Fedez, forse collegata alle voci che ultimamente circolano sulle frequentazioni amorose del rapper. Sull’account TikTok dell’amica, il video resta presente.

Il rapporto tra Fedez e Angelica Montini

Un utente ha commentato: «Qualcuno ha paura di essere dimenticato», mentre altri hanno definito Montini una «diva». Il caso del presunto triangolo Ferragnez-Montini era emerso quasi un anno fa, diventando un vero e proprio caso mediatico. Il gossip era stato lanciato dall’ex agente fotografico Fabrizio Corona in uno dei video del sul format YouTube Falsissimo, ora bloccato da Meta. Secondo Corona, Fedez avrebbe avuto una relazione con Montini anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni. «L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola. Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere», aveva replicato Fedez all’epoca.