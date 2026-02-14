Steven Spielberg (il regista preferito di Dawson) dona 25 mila dollari alla famiglia di James Van Der Beek

La campagna, avviata per sostenere la moglie Kimberly e i sei figli dell’attore, ha ormai superato l’obiettivo iniziale di 2 milioni di dollari. Tante le celebrità che hanno donato

Steven Spielberg, premio Oscar, e sua moglie Kate Capshaw hanno donato 25 mila dollari alla raccolta fondi su GoFundMe per la famiglia di James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek scomparso l’11 febbraio a 48 anni. La campagna, avviata per sostenere la moglie Kimberly e i sei figli dell’attore, ha ormai superato l’obiettivo iniziale di 2 milioni di dollari.

Anche l’attrice vincitrice dell’Oscar Zoe Saldaña-Perego ha contribuito con una donazione mensile di 2.500 dollari, mentre il regista di Wicked: For Good, Jon M. Chu, ha donato 10 mila dollari, secondo quanto riportato da Hollywood Reporter. Gli amici di Van Der Beek, organizzatori della raccolta fondi, hanno espresso gratitudine a tutti i donatori «dal profondo del cuore per essersi stretti attorno a James e alla sua splendida famiglia».

I poster nella cameretta di Dowson

Sebbene Van Der Beek non abbia mai collaborato direttamente con Spielberg, il suo personaggio in Dawson’s Creek aveva poster dei film del regista, come E.T. e Schindler’s List, nella propria camera. Alla reunion del cast dell’anno scorso, Spielberg ha sorpreso i fan con un video messaggio a Van Der Beek: «Forse un giorno avrò anch’io un armadio come quello di Dawson».

Foto copertina: ANSA/CHRIS TORRES | Steven Spielberg al Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills, California, USA, il 10 febbraio 2026