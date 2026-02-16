Il digiuno intermittente? «Non fa dimagrire più di altre diete». Cosa dice lo studio che smonta l’ultima moda per perdere peso

I risultati dei ricercatori della Cochrane smontano l'entusiasmo, soprattutto sui social, sul digiuno intermittente suggerito per tornare al peso forma. Cosa è emerso dallo studio

Chi pratica il digiuno intermittente convinto di aver trovato la formula magica per perdere peso dovrà ricredersi. Uno studio della Cochrane Collaboration, tra le più autorevoli organizzazioni in ambito di revisione scientifica, ha messo a confronto questo approccio alimentare con le diete convenzionali, arrivando a una conclusione piuttosto chiara. E cioè che non c’è alcun vantaggio significativo. I numeri della ricerca indicano che la perdita di peso registrata nell’arco di un anno è inferiore al 5% del peso iniziale.

Cos’è il digiuno intermittente e perché è diventato così popolare

Si tratta di un metodo che alterna fasi di digiuno o quasi-digiuno a finestre in cui si mangia normalmente. Le varianti sono diverse: c’è chi concentra i pasti in una fascia oraria ristretta della giornata, chi digiuna alcuni giorni alla settimana, chi alterna giornate di alimentazione regolare a giornate di forte restrizione calorica. Come spiegano i ricercatori della Cochrane, «è un approccio relativamente nuovo alla perdita di peso» che negli ultimi anni ha guadagnato enorme visibilità, soprattutto sui social.

I risultati dello studio: 22 ricerche, quasi 2mila persone coinvolte

Il team di ricerca ha passato in rassegna 22 studi condotti su circa 2mila soggetti in sovrappeso o obesi. L’analisi complessiva dei dati non ha evidenziato differenze rilevanti tra chi seguiva il digiuno intermittente e chi si affidava a diete classiche. Alcuni benefici su parametri biologici specifici sono stati osservati, ma sul fronte del dimagrimento — che resta il motivo principale per cui la maggior parte delle persone sceglie questo regime — i risultati si sono rivelati trascurabili.

Il primo autore dello studio: «Entusiasmo ingiustificato sui social»

Luis Garegnani, primo firmatario della ricerca, ha commentato i dati senza giri di parole: «Il digiuno intermittente non sembra funzionare per gli adulti in sovrappeso o obesi che cercano di perdere peso», si legge in una nota. Garegnani ha aggiunto che «può essere un’opzione ragionevole per alcune persone, ma le prove attuali non giustificano l’entusiasmo che vediamo sui social media».

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay