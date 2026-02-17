Sperona la Polizia e scappa, poi l’arresto: il video dei 44 kg di cocaina scoperti a Catania

​Un inseguimento da film dalla Zona Industriale a San Cristoforo. In manette un 29enne che nascondeva nell'auto un carico da milioni di euro in vani telecomandati. Le immagini del ritrovamento record

È finito in manette dopo un folle inseguimento da film tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino straniero, classe ’95, colto in flagranza con un carico record di oltre 44 chilogrammi di cocaina purissima nascosti in scomparti segreti, per un valore di diversi milioni di euro.

Lo speronamento e il folle inseguimento

Gli agenti della Squadra Mobile avevano individuato un’utilitaria sospetta nella zona industriale etnea, dove il 29enne è stato sorpreso mentre armeggiava sotto il sedile passeggero. Nonostante l’alt dei poliziotti, l’uomo ha speronato l’autovettura di servizio, danneggiandola pesantemente, per poi fuggire a tutta velocità verso il centro città.

La fuga a piedi e l’arresto

Dopo una corsa spericolata tra le strade catanesi, l’uomo ha abbandonato il mezzo nel cuore del quartiere San Cristoforo, tentando di far perdere le proprie tracce a piedi. La sua fuga è durata poco, i poliziotti lo rintracciano e lo arrestano.

Il “tesoro” nei vani nascosti telecomandati

La perquisizione del veicolo ha svelato un vero e proprio magazzino mobile, e tecnologico, della droga. Sui sedili posteriori gli agenti hanno trovato i primi 11 chili di cocaina e un borsello con due passaporti panamensi, ma il grosso del carico era celato sotto il sedile anteriore e il pianale centrale, dove gli investigatori hanno scoperto due vani occulti telecomandati. All’interno erano stipati altri 33 chilogrammi di droga, per un valore di mercato di diversi milioni di euro.