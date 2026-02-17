Meloni furiosa coi giudici: «Impediscono l’espulsione di un clandestino con 23 condanne e ci chiedono pure i danni» – Il video

La premier torna a tuonare sui social contro la «magistratura politicizzata» che impedirebbe ogni azione del governo contro l'immigrazione irregolare

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a scagliarsi contro i giudici, per lo meno quelli “rei” di intralciare il suo lavoro di lotta all’immigrazione clandestina e a crimini connessi. Lo fa denunciando con un video sui social un nuovo contenzioso tra governo e magistratura attorno a un caso di cronaca. «Un cittadino algerino irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un CPR né trasferito nel centro di Albania per il rimpatrio. Per lui alcuni giudici hanno stabilito addirittura non solo che non ci sarà un’espulsione, ma che il Ministero dell’Interno dovrà risarcirlo con 700 euro per aver tentato di far rispettare un provvedimento di espulsione», riferisce la premier. Per poi passare all’affondo politico. «Ora io penso che sia lecito chiedersi come si possa contrastare seriamente l’immigrazione illegale se chi viola ripetutamente la legge resta sul nostro territorio e lo Stato viene addirittura sanzionato per aver provato a far rispettare le regole». Si tratta dell’ennesimo scontro sul tema tra governo Meloni e magistrati, una nuova puntata che arriva a poco più di un mese dal voto per il referendum sulla riforma della giustizia. Su cui la tensione tra i due poteri dello Stato è altissima, da ultimo con la polemica sulla “schedatura” dei sostenitori del No per l’Anm da parte del ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio.

Meloni: «Avanti nella lotta all’immigrazione nonostante i giudici»

Giorgia Meloni utilizza il suo video comunque anche per ribadire di essere decisa a proseguire nei propri sforzi sulla base del mandato elettorale ricevuto. «Il governo – spiega la premier – continuerà con determinazione il proprio lavoro per rafforzare i rimpatri, per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini anche attraverso le iniziative che l’Italia sta portando avanti in Europa per procedure più rapide e rimpatri effettivi. Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo, per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il governo lo sta facendo con determinazione nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa. Perché accogliere chi ha diritto è doveroso, rispettare le leggi italiane è indispensabile e chi non intende farlo non è benvenuto in Italia».

In copertina: La premier Giorgia Meloni nel video postato sui suoi canali social