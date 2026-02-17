Il teatro Sannazaro distrutto, giallo sulle cause. Parla la direttrice Sansone: «La manutenzione è stata costante». Danni per 70 milioni: la prima stima

L'appello della proprietaria dello storico teatro napoletano alle istituzioni «perché non ci lascino da soli». Come è stata calcolata la prima stima dei danni

«Per me è come se fosse un lutto». Laura Sansone, anima e direttrice artistica del Sannazaro, è sconvolta. Con il marito, Salvatore Vanorio, nel pomeriggio di oggi – martedì 17 febbraio – ha partecipato a un vertice in prefettura con il sottosegretario Gianmarco Mazzi che è stato convocato per fare il punto della situazione dopo il rogo che ha distrutto il teatro Sannazaro a Napoli. Presenti al tavolo anche il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, e i rappresentanti della Protezione civile regionale.

La manutenzione dell’edificio, viene spiegato, è stata costante. Nel 2020 sono stati svolti gli ultimi lavori di ristrutturazione della scena e dei servizi igienici. «Tanti teatri ci hanno dato la loro disponibilità ad accogliere il resto della nostra stagione», ha proseguito Vanorio. «Noi ringraziamo tutti, ma di certo non è facile spostare tutta l’attività da un posto all’altro, da un giorno all’altro. Vediamo cosa sarà possibile».

La prima ipotesi di danni: 60-70 milioni di euro

È già arrivata la prima conta dei danni: 60-70 milioni di euro. La cifra circola tra gli addetti ai lavori alla luce dei primi rilievi tecnici fatti sul luogo dell’incendio. Tra i danni collaterali anche i contributi ministeriali che il Sannazaro – in quanto centro di produzione – rischia di perdere se saltasse la stagione teatrale. Per questo motivo il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha già rivolto un appello ai teatri soci dell’Agis perché si rendano disponibili ad ospitare gli spettacoli che sono in cartellone.

Salvare la stagione e rispettare la programmazione del teatro, è il requisito richiesto per non perdere i fondi ministeriali, circostanza che aggiungerebbe danno a danno. Alla solidarietà chiesta ai teatri si aggiunge anche l’idea di un protocollo d’intesa per reperire i fondi necessari.

Foto copertina: ANSA | La struttura annerita dalle fiamme del teatro Sannazaro di Napoli, che dall’alto sembra un cratere tra i palazzi di via Chiaia, 17 febbraio 2026