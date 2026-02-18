Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
ATTUALITÀBambiniCampaniaInchiesteNapoliSanitàTrapianti

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre dopo il no al trapianto: «Rassegnata all’idea che Domenico non ce la farà»

18 Febbraio 2026 - 18:20 Ygnazia Cigna
embed
bambino cuore bruciato madre no esperti
bambino cuore bruciato madre no esperti
L'avvocato Francesco Petruzzi riferisce la reazione della donna al responso negativo dell'Heart Team: «Non abbiamo motivo di contraddirli»

«La mamma è rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti». Le parole dell’avvocato Francesco Petruzzi segnano il momento della resa per la madre del piccolo Domenico, dopo settimane trascorse a lanciare appelli disperati ai medici, alla politica e persino al Papa. La donna, che fino a ieri chiedeva un miracolo per quel cuore danneggiato da un trasporto fatale, ha dovuto accettare il verdetto negativo dell’«Heart team» riunito oggi al Monaldi di Napoli. Il bambino, secondo gli esperti, non è più operabile.

«Non abbiamo motivo di contraddirli»

Il responso degli specialisti sembra aver spento l’ultima fiammella di speranza nel pomeriggio di oggi 18 febbraio. Secondo il collegio di esperti, le probabilità di riuscita di un secondo trapianto non supererebbero il 10%, una soglia troppo esigua per tentare nuovamente la strada della sala operatoria. «La madre ha appreso la non operabilità da questo team che riunisce i maggiori esperti d’Italia e non abbiamo motivo di contraddirli», ha spiegato il legale, descrivendo una donna ormai sopraffatta dal dolore ma consapevole della realtà clinica.

Il responso dell’Heart Team

Il consulto, richiesto dall’ospedale napoletano dopo un primo parere negativo del Bambino Gesù, ha visto la partecipazione dei vertici della cardiochirurgia pediatrica di tutta Italia. Il team era composto da Carlo Pace Napoleone del Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Università di Padova, Amedeo Terzi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti del Bambino Gesù di Roma e Guido Oppido dello stesso Monaldi. Mentre i medici decidevano il destino di Tommaso all’interno del reparto, la madre è rimasta in attesa nel corridoio, evitando di entrare per non trasmettere agitazione al piccolo, le cui condizioni neurologiche restano delicatissime.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il bimbo dal cuore bruciato, il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie: «Così è tortura»

2.

L’inchiesta su Hamas e le intercettazioni su Di Battista: «Lei e altri M5s cari amici»

3.

Capodanno cinese: vietato lavarsi i capelli e buttare la spazzatura. Ecco tutto quello da non fare secondo la tradizione

4.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

5.

I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

leggi anche
ATTUALITÀ

«No al nuovo trapianto», il parere del team di cardiologi dopo la visita al bimbo del cuore “bruciato”

Di Giulia Norvegno
bambino nola cuore nuovo trapianto compatibilità 1
ATTUALITÀ

Il cuore nuovo per il bambino di Nola e l’enigma compatibilità: «Tre in attesa prima di lui»

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

«C’è un nuovo cuore compatibile per Domenico». L’annuncio dell’avvocato in diretta a Cartabianca

Di Alba Romano
Ospedale Monaldi Napoli
ATTUALITÀ

Cuore “bruciato”, Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: «Personale non formato per il trasporto sicuro di organi»

Di Ugo Milano
bimbo trapiantato indagini box
ATTUALITÀ

Bambino con il cuore bruciato, il box di plastica fuori dalle linee guida. A rischio nuovi indagati: «Il ghiaccio secco fornito da Bolzano»

Di Ygnazia Cigna