Board di Pace, a Washington lo show di Trump (con Tajani). Gli Usa pronti a costruire una base militare a Gaza per 5mila soldati stranieri

Decine di capi di governo e ministri alla corte del leader Usa: pronti 5 miliardi di dollari per la ricostruzione della Striscia

Gli Stati Uniti progettano di costruire una base militare a Gaza in grado di ospitare sino a 5mila soldati. La struttura dotata di torrette, bunker di sicurezza e magazzini militari dovrebbe sorgere su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati individuata in una zona arida nel sud della Striscia. Obiettivo di ospitare nel prossimo futuro gli uomini della Forza di stabilizzazione internazionale (Isf), il contingente militare plurinazionale chiamato secondo il piano Usa a monitorare e consolidare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. A svelare il progetto per la nuova base militare è il Guardian, che cita documenti ufficiali del Board di Pace, l’organismo internazionale voluto da Donald Trump che terrà oggi la sua prima riunione operativa a Washington. Secondo la testata britannica l’area su cui dovrebbe sorgere la base è già stata mostrata ai possibili appaltatori, società di costruzioni con esperienza in zone di guerra. Sino ad ora l’unico Paese ad aver deliberato l’invio di uomini per l’Isf è l’Indonesia, che starebbe addestrando sino a 8mila soldati per un prossimo dispiego nella Striscia, quando le condizioni lo consentiranno. Non è escluso però che nella riunione di oggi a Washington altri Paesi si aggiungano alla lista dei “Volenterosi”. Chi i propri uomini non li manderà saranno invece probabilmente proprio gli Stati Uniti. «Niente stivali americani sul terreno, come ha detto il presidente», ha detto un funzionario Usa al Guardian, rifiutandosi per il resto di commentare sui documenti intercettati.

La tregua fragile a Gaza e le pressioni Usa

A Gaza la guerra scoppiata con la strage nel sud di Israele del 7 ottobre e che ha causato oltre 70mila vittime palestinesi secondo il ministero della Salute locale si è chiusa formalmente il 13 ottobre 2025. Quel giorno è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato da Usa, Qatar ed Egitto e annunciato in pompa magna da Trump stesso. La tregua però è sempre rimasta fragilissima, preda di equivoci, resistenze e sospetti incrociati. Da quel giorno Israele ha ritirato le sue forze dietro una “linea gialla”, mantenendo così un perimetro di sicurezza nella Striscia. Nella parte lasciata libera dalle truppe Idf, Hamas ed altre milizie palestinesi hanno ripreso il controllo del territorio, armi in mano (anche negli ospedali, secondo quanto denunciato da Medici senza Frontiere). Il piano Trump prevedrebbe la riconsegna delle armi da parte di Hamas e la cessione di ogni potere amministrativo ad un Comitato tecnico palestinese. Ma il gruppo terroristico punta i piedi, insiste per mantenere quanto meno le armi leggere per continuare a presidiare la Striscia. E Israele a queste condizioni rifiuta di aprire la strada ai passi successivi del piano: primo fra tutti, lasciar entrare nella Striscia il Comitato tecnico palestinese formato a gennaio e guidato dall’ex funzionario dell’Anp Ali Shaath. Usa, Qatar ed Egitto continuano a premere però sulle due parti perché rispettino gli impegni e il piano di pacificazione e ricostruzione della Striscia possa partire.

Tende di sfollati palestinesi sulla spiaggia di Gaza – 10 febbraio 2026 (Ansa/Epa/M. Saber)

Board di Pace: chi aderisce, chi “osserva” e chi resta fuori

Al Board di Pace voluto da Donald Trump per indirizzare la ricostruzione a Gaza – ma potenzialmente pure altri processi di governance mondiale – hanno aderito sin qui una ventina di Paesi. Oltre agli Stati Uniti, la lista comprende Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrein, Bulgaria, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Indonesia, Kazakistan, Kosovo, Marocco, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Turchia, Ungheria e Uzbekistan. Anche Israele, dopo iniziali titubanze, ha poi aderito al Board: Benjamin Netanyahu ha firmato la relativa documentazione a margine della sua visita alla Casa Bianca della scorsa settimana. L’Anp di Abu Mazen non risulta invece essere stata invitata ad aderire. La natura quasi “privatistica” del Board di Pace – Trump ne è indicato come presidente a vita, e chi vuole avervi un posto a tempo indeterminato deve versare 1 miliardo di dollari – ha spiazzato i governi di mezzo mondo, in primis quelli europei, che tranne poche eccezioni (Ungheria e Bulgaria) hanno sin qui declinato l’invito ad aderire. Dopo settimane di riflessioni l’Italia di Giorgia Meloni ha però deciso di partecipare in qualità di “osservatore”, e con quest’etichetta alla riunione di Washington partecipa oggi anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Stessa scelta operata da Grecia, Croazia, Cipro e Romania e alla fine anche dalla Germania, mentre l’Ue sarà rappresentata dalla Commissaria al Mediterraneo Dubravka Šuica.

Leader e ministri di Paesi stranieri – tra cui Antonio Tajani – alla riunione di Washington

La riunione di Washington e gli annunci di Trump

Alla riunione di Washington, oltre a capi di governo, ministri e alti funzionari dele decine di Paesi presenti (come aderenti o osservatori) ci saranno certamente anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio, i due “super-negoziatori” di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, l’ex premier britannico e “super-consulente” Tony Blair e l’Alto rappresentante del Board a Gaza Nikolay Mladenov. Secondo la Cnn, considerato l’affollamento, alla riunione presieduta da Trump “come una riunione di governo” i rappresentanti dei vari Paesi avranno non più di 90 secondi un minuto e mezzo di tempo ciascuno per parlare. Ai grandi annunci, è probabile penserà Trump. Negli scorsi giorni ha anticipato sui social che i Paesi aderenti dovrebbero mettere sul piatto circa 5 miliardi di dollari per finanziare la ricostruzione di Gaza. Dietro le quinte della riunione, è probabile che ministri e funzionari vari cercheranno di capire pure le reali intenzioni degli Usa sull’Iran, dopo che nelle scorse ore si è parlato di un Trump nuovamente sempre più propenso all’opzione di un attacco e perfino di una campagna militare di medio periodo.