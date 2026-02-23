Ultime notizie DaziFestival di SanremoJeffrey EpsteinReferendumTrapianti
Loftus-Cheek ridotto malissimo dopo lo scontro in campo, il milanista posta le foto «con e senza denti»

23 Febbraio 2026 - 21:58 Alba Romano
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
Il centrocampista operato per la frattura della mascella dopo l'impatto con il portiere Corvi. Stagione non finita, ma il rientro sarà complesso: ecco quando torna

Il sorriso di Ruben Loftus-Cheek tornerà quello di prima, ma ci vorrà tempo. Il centrocampista del Milan è stato sottoposto questa mattina a un delicato intervento chirurgico per riparare i danni del terribile scontro di gioco avvenuto durante il match contro il Parma. Un impatto durissimo con il portiere Corvi che ha lasciato l’inglese a terra e i tifosi rossoneri con il fiato sospeso. Lo stesso giocatore, con un pizzico di ironia per sdrammatizzare il momento, ha postato sui social le immagini del “prima e dopo” l’operazione, mostrando i segni evidenti del trauma. «È stato un duro colpo ma il peggio è alle spalle», ha scritto nelle storie di Instagram. «Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione».

Ruben Loftus-Cheek senza denti

Lo scontro e l’intervento

Tutto è successo nei primi minuti della sfida contro gli emiliani: Loftus-Cheek si era avventato su un cross di Saelemaekers quando si è scontrato con Corvi in uscita. Un contatto giudicato falloso dall’arbitro Piccinini — decisione che ha scatenato le proteste milaniste — e che ha costretto il giocatore a uscire in barella, immobilizzato. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura del processo alveolare della mascella e la perdita dei denti superiori. L’operazione di riduzione e stabilizzazione, eseguita presso il reparto di Chirurgia maxillo-facciale del Santi Paolo e Carlo dal dottor Luca Autelitano, è «perfettamente riuscita». Il calciatore è già stato dimesso e inizierà ora un percorso riabilitativo non scontato, per tornare in campo il prima possibile. Ed è proprio ai tifosi che va un pensiero: «Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti, e mi hanno dato una forza incredibile». Ma è ai compagni che torna con la mente: «Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together».

Otto settimane di stop

Il verdetto dei medici parla di circa due mesi di stop. Un sospiro di sollievo parziale, visto che inizialmente si temeva che la stagione del numero 8 rossonero fosse già conclusa a febbraio. Se la tabella di marcia verrà rispettata, Loftus-Cheek potrebbe tornare a disposizione per l’inizio di maggio. Tuttavia, le prime settimane saranno le più dure: per l’inglese si prospetta un’alimentazione liquida (probabilmente tramite cannuccia) e un attento monitoraggio della postura.

