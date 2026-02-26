Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Giusi Bartolozzi, chiuse le indagini sul capo di gabinetto di Nordio. Il ministro all’attacco sui pm: «Perplesso dalla tempistica»

26 Febbraio 2026 - 19:03 Ugo Milano
L'ex parlamentare di Forza Italia è indagata per false informazioni nel caso relativo al rimpatrio di Almasri in Libia: «Sono assolutamente serena»

Si sono concluse le indagini preliminari della procura di Roma in merito all’inchiesta sul caso Almasri, che vede indagata per false informazioni anche Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. A darne l’annuncio è lei stessa, in una nota condivisa con i media: «Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità».

Nordio: «Perplesso dalla tempistica»

A commentare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari c’è anche il ministro Carlo Nordio, che ribadisce la sua «massima e incondizionata fiducia sull’operato» di Bartolozzi. Il guardasigilli, impegnato da settimane nella campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, si dice «perplesso» sulla tempistica dell’iniziativa dei pm. «Naturalmente il mio capo di Gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma», aggiunge il ministro. Anche Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia, si dice «esterrefatto» dalle tempistiche dell’inchiesta portata avanti dalla procura di Roma.

L’inchiesta dei pm

L’indagine che vede indagata Bartolozzi è legata al cosiddetto caso Almasri, l’alto funzionario libico arrestato in Italia su mandato della Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità e poi rimpatriato in Libia con un volo di Stato nel gennaio 2025. Bartolozzi, ex parlamentare di Forza Italia, era stata ascoltata dal Tribunale dei ministri per il procedimento in cui il ministro Nordio è stato chiamato a rispondere di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Foto copertina: ANSA/Massimo Percossi | Il capo gabinetto del ministero della giustizia, Giusi Bartolozzi

