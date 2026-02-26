Valtellina, valanga travolge e uccide due giovani

La coppia, un uomo e una donna tra i 20 e 30 anni, non è stata ancora identificata

Due persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Secondo quanto riferisce Areu, le vittime sono un uomo e una donna, non ancora identificati ma di età tra i 20 e i 30 anni. Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo.

I morti per valanga in Italia: un bilancio che cresce

Al 17 febbraio 2026 erano 23 le vittime da valanga sulle montagne italiane nel corso della stagione invernale. Specialmente questo mese si è registrato un picco di 11 morti in 7 giorni. Le recenti nevicate e le cime spazzate dal vento su strati interni deboli hanno creato condizioni particolarmente rischiose lungo l’intera fascia alpina specialmente al confine con Francia, Svizzera e Austria. E dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l’inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e disagi, ora l’Italia è in una quasi-primavera, in particolare nel Nord-Ovest, con più 10 gradi su tutto il territorio nazionale. In Piemonte e Valle d’Aosta si sono superati i 24 gradi