Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
SPORTCalcioClaudio LotitoForza ItaliaLazioRomaSerie ASS Lazio

I tifosi della Lazio contro Forza Italia: «Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto»

28 Febbraio 2026 - 09:38 Ugo Milano
embed
protesta tifosi lazio lotito forza italia
protesta tifosi lazio lotito forza italia
Per le strade di Roma sono comparsi i manifesti che invitano i tifosi biancocelesti a boicottare il partito che il presidente del club rappresenta in Senato

Assume contorni politici la protesta degli ultrà della Lazio contro Claudio Lotito. Nelle ultime ore sono apparsi, a Roma e provincia, manifesti sui quali si vede il logo di Forza Italia sbarrato. Sopra la scritta: «Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto». Sotto, viene citato l’articolo 21 della Costituzione italiana, quello che sancisce la libertà di «manifestare liberamente il proprio pensiero». Alcuni di questi manifesti sono stati affissi anche di fronte alla sede del partito, che Lotito rappresenta in Senato, a Ladispoli.

La tifoseria biancoceleste è sul piede di guerra. Da mesi i tifosi contestano alla società di aver preso scelte sbagliate negli ultimi anni, che hanno fatto scivolare la Lazio in classifica, portandola sempre più giù. Nelle ultime due partite in casa, la curva ha invitato tutti i tifosi a lasciare vuoti gli spalti dell’Olimpico. Il risultato è che contro Genoa e Atalanta sono entrate allo stadio fra le 5mila e le 8mila persone. Numeri decisamente lontani da quelli a cui sono abituati i giocatori della Lazio e, soprattutto, molto meno degli abbonati (circa 30mila). In più, una lettera che chiede a Lotito di cedere il club ha raggiunto 45mila firme online.

I manifesti contro Forza Italia

I manifesti contro Forza Italia – che non essendo affissi nelle apposite bacheche comunali ed essendo privi di informazioni sul committente sono con ogni probabilità illegali – testimoniano un cambio di strategia sui tifosi. Finora, però, Forza Italia non sembra preoccupata di perdere voti tra i fan biancocelesti. «È l’ennesimo fallo proibito nei confronti del presidente Lotito – ha detto ieri il deputato Giorgio Mulé -. Mischiare politica e sport è la cosa più sbagliata che si possa fare. Saranno tifosi della Roma…».

Foto di copertina: Open/Alessandro D’Amato

Articoli di SPORT più letti
1.

Vince il bronzo alle Olimpiadi e torna a scuola, l’accoglienza trionfale per Flora Tabanelli – Il video

2.

I Mondiali in chiaro sulla Rai, la gufata nell’annuncio sui diritti Tv: cosa prevede l’accordo per la Nazionale

3.

Europa League, sarà derby Roma-Bologna agli ottavi. E in Champions l’Atalanta pesca il Bayern Monaco – Tutti i sorteggi

4.

Il direttore dell’Usl dopo il video virale della sorella di Lindsey Vonn sui medici italiani: «Ha ragione, gli americani sono più brutti…»

leggi anche
omicidio-giovanni-bernabucci-ultras-lazio-pipi-cane-indagini
ATTUALITÀ

L’ultras della Lazio ucciso in casa dall’amico «per la pipì del cane su una scarpa»

Di Gianluca Brambilla
scontri a1
SPORT

Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione: la scelta dopo gli scontri sulla A1

Di Alba Romano
Keinan Davis Udinese Lazio
SPORT

Rocchi sbotta dopo le polemiche sugli arbitri: «Pronto a lasciare domattina». Il gol dell’Udinese e la rabbia della Lazio, cos’è successo

Di Ugo Milano
SPORT

Il regalo di Natale ai tifosi della Lazio pagato dalla Regione: 24mila euro per il libro di foto storiche

Di Diego Messini