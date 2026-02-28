I tifosi della Lazio contro Forza Italia: «Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto»

Per le strade di Roma sono comparsi i manifesti che invitano i tifosi biancocelesti a boicottare il partito che il presidente del club rappresenta in Senato

Assume contorni politici la protesta degli ultrà della Lazio contro Claudio Lotito. Nelle ultime ore sono apparsi, a Roma e provincia, manifesti sui quali si vede il logo di Forza Italia sbarrato. Sopra la scritta: «Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto». Sotto, viene citato l’articolo 21 della Costituzione italiana, quello che sancisce la libertà di «manifestare liberamente il proprio pensiero». Alcuni di questi manifesti sono stati affissi anche di fronte alla sede del partito, che Lotito rappresenta in Senato, a Ladispoli.

La tifoseria biancoceleste è sul piede di guerra. Da mesi i tifosi contestano alla società di aver preso scelte sbagliate negli ultimi anni, che hanno fatto scivolare la Lazio in classifica, portandola sempre più giù. Nelle ultime due partite in casa, la curva ha invitato tutti i tifosi a lasciare vuoti gli spalti dell’Olimpico. Il risultato è che contro Genoa e Atalanta sono entrate allo stadio fra le 5mila e le 8mila persone. Numeri decisamente lontani da quelli a cui sono abituati i giocatori della Lazio e, soprattutto, molto meno degli abbonati (circa 30mila). In più, una lettera che chiede a Lotito di cedere il club ha raggiunto 45mila firme online.

I manifesti contro Forza Italia

I manifesti contro Forza Italia – che non essendo affissi nelle apposite bacheche comunali ed essendo privi di informazioni sul committente sono con ogni probabilità illegali – testimoniano un cambio di strategia sui tifosi. Finora, però, Forza Italia non sembra preoccupata di perdere voti tra i fan biancocelesti. «È l’ennesimo fallo proibito nei confronti del presidente Lotito – ha detto ieri il deputato Giorgio Mulé -. Mischiare politica e sport è la cosa più sbagliata che si possa fare. Saranno tifosi della Roma…».

Foto di copertina: Open/Alessandro D’Amato