Alla Tv iraniana danno la morte di Khamenei, il video perfido dei dissidenti diventato virale: cosa fanno mentre lui piange a dirotto

La conferma della morte di Ali Khamanei è arrivata dalla Tv iraniana, con l’annunciatore che fatica a leggere il comunicato sull’uccisione della Guida suprema iraniana. Mentre sta leggendo, l’uomo non riesce più ad andare avanti. Si toglie gli occhiali e scoppia in lacrime: «Dio è grande. Dio è grande. Con profondo dolore, annunciamo alla nazione iraniana che il Grande Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, è stato martirizzato oggi in un attacco criminale congiunto degli Stati Uniti e del regime sionista», dice prima di crollare.

Ed è proprio in quel momento che si sente sghignazzare in sottofondo. Il video dell’annuncio viene ripreso a sua volta da un telefonino, mentre c’è chi non riesce a trattenere le risate davanti allo struggimento dell’annunciatore della tv iraniana. È uno dei diversi video virali, che rimbalzano tra i profili dei dissidenti iraniani nel mondo. Rilanciato dall’account su X @zaaremaar, che in persiano sarebbe «veleno di serpente», un modo scherzoso per dire «stai zitto!». Nella bio conferma il tono ironico con cui aggiorna il profilo, nella foto di copertina si mostra di spalle nello stadio di una squadra canadese.