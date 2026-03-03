Roberto Vecchioni ha problemi di salute, saltano quattro date del tour

I concerti previsti a Roma, Milano, Legnano e Genova sono stati rimandati. Ecco le nuove date e come ottenere il rimborso dei biglietti

Roberto Vecchioni rinvia le date del tour suo tour per motivi di salute. Lo fa con un post su Instagram in cui si annuncia gli appuntamenti previsti per venerdì 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, per il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, per il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e per il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova sono rinviate. Il cantautore ha bisogni di «un breve periodo di riposo», si legge, per cui le date del tour Tra il silenzio e il tuono saranno riprogrammate. Non ci sono dettagli aggiuntivi sul problema di salute di Vecchioni, che a giugno compirà 83 anni.

Le nuove date

I quattro concerti sono stati riprogrammati: il “professore” si esibirà giovedì 21 maggio al Teatro Galleria di Legnano; mercoledì 27 maggio al Teatro Ivo Chiesa di Genova; lunedì 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano; mercoledì 30 settembre al Teatro Brancaccio di Roma.

I rimborsi dei biglietti

I biglietti relartivi alle date di marzo e aprile saranno validi per le nuove date, ma chi vorrà potrà chiedere il rimborso. In particolare, per le date di Genova e Legnano bisognerà fare richiesta entro il 10 aprile; per la data di Roma entro il 13 marzo e per la data di Milano entro il 20 marzo attraverso il sito rimborso.info.