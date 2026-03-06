Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
BigMama torna in Italia e risponde alle accuse di Vannacci: «Il biglietto da Dubai pagato con i miei soldi. Vergogna»

06 Marzo 2026 - 15:39 Alba Romano
L'eurodeputato aveva criticato l'artista durante una conferenza stampa: «Se va a fare le vacanze in una zona ad alta probabilità di crisi poi ne pagherà le conseguenze»

È polemica tra Roberto Vannacci e BigMama dopo il rientro dell’artista da Dubai, dove era rimasta bloccata per alcuni giorni – come il ministro Guido Crosetto – a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente. A dare il via allo scontro verbale sono le parole pronunciate dall’eurodeputato – ex Lega, ora leader di Futuro Nazionale – in conferenza stampa a Roma: «Il compito di ogni governo è proteggere i cittadini. Ma ogni cittadino è responsabile delle proprie azioni. Se BigMama è andata a passarsi le vacanze in una zona ad alta probabilità di crisi poi ne pagherà le conseguenze, verrà salvata e pagherà il conto di quanto è costato il salvataggio».

La spiegazione di BigMama

Parole che hanno subito alimentato il dibattito sui social, fino a che a rispondere è la stessa BigMama. In un lungo messaggio pubblicato sui social, la rapper ricostruisce la vicenda dando la propria versione dei fatti. Il problema, spiega, è nato durante il viaggio di rientro dalle Maldive: il suo volo, diretto a Milano e con scalo proprio a Dubai, non è riuscito ad atterrare perché l’aeroporto era chiuso. A quel punto, l’aereo sarebbe stato dirottato a Fujairah e i passeggeri trasferiti in autobus in un hotel a Dubai. «La prima cosa che ho sentito appena entrata nella camera è stato un missile intercettato sopra il nostro albergo», racconta BigMama.

La replica a Vannacci

La rapper spiega di essere riuscita a tornare in Italia grazie a un nuovo volo acquistato in autonomia dopo giorni di attesa. «Siamo riuscite, con altri italiani incontrati in hotel, a cambiare il nostro biglietto del 28 febbraio con un volo partito il 5 marzo. Biglietto che ho pagato con i miei soldi, come il taxi utilizzato per arrivare in aeroporto», scrive l’artista. Dopodiché, pur senza nominare esplicitamente Vannacci, risponde alle polemiche: «Vergogna a tutte le persone che in un momento così delicato hanno deciso di attaccarci, infangare la nostra reputazione, mentire. Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia. La vostra ignoranza è disarmante, ma spiega tante cose. Sono felice di non essere come voi. Fate schifo e sempre ne farete».

