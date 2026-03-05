Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
BigMama è riuscita a scappare da Dubai, l’appello disperato sotto le bombe: il rientro sul volo della Farnesina – Il video

05 Marzo 2026 - 19:32 Ugo Milano
bigmama dubai tornata
Durante la sua permanenza durata più di quanto sperato, la rapper aveva aggiornato costantemente i fan sulla situazione. Anche lei ha ricevuto l'aiuto del ministero degli Esteri che ha organizzato voli charter per riportare centinaia di italiani da Dubai

Dopo giorni di attesa e preoccupazione, la cantante BigMama è finalmente rientrata in Italia insieme agli altri connazionali evacuati da Dubai. L’artista, secondo quanto si apprende, ha seguito le indicazioni della Farnesina dopo essere rimasta bloccata negli Emirati a causa dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, che aveva provocato la chiusura temporanea dello spazio aereo e la cancellazione di numerosi voli. Il ministero degli Esteri, in questi giorni, è impegnato nel rientro di migliaia di connazionali e sta gestendo le chiamate a raffica che l’unità di crisi sta gestendo. La Farnesina ha più volte ribadito l’invito a seguire le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ricevere ogni aggiornamento sugli sviluppi nella regione. I cittadini che non risultano registrati sui portali del Ministero non potranno ricevere le comunicazioni inviate dall’Unità di Crisi, dalle Ambasciate e dai Consolati, contenenti aggiornamenti su voli e indicazioni relative alla sicurezza.

Il terrore di BigMama a Dubai

Durante la sua permanenza forzata, BigMama aveva aggiornato costantemente i fan sulla situazione. Era stata la stessa cantante a raccontare tramite Instagram di essere rimasta bloccata. «Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili», aveva detto la cantante sui social.

Nei video condivisi, l’artista aveva descritto i momenti di vero terrore, dall’istante in cui il suo volo è stato costretto a cambiare rotta per evitare il fuoco incrociato nei cieli del Golfo. «Sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati in un hotel a Dubai e ci pregano di rimanere nelle camere e fare attenzione il più possibile», aveva spiegato. «Continuiamo a sentire i missili sopra le nostre teste. Io sono terrorizzata. Siamo tantissime persone in questa situazione», aveva aggiunto. Ora è rientrata, ma al momento non ha ancora dato aggiornamenti sui social.

