«Sono bloccata dall’estetista»: il dramma di una tiktoker a Dubai – Il video

«Sono preoccupata, però la cosa strana è che non ho sentito niente»

«Io sono dall’estetista perché ho appena finito di fare mani e piedi ed è appena arrivato un messaggio di nuovo di allerta dallo Stato di metterci al sicuro, di metterci a riparo lontano dai vetri». Così un’utente TikTok che si trova a Dubai ha raccontato in un video la paura che sta vivendo negli Emirati, dove tantissime persone sono terrorizzate e tante altre sono rimaste bloccate a causa dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, che nei giorni scorsi ha anche provocato la chiusura temporanea dello spazio aereo e la cancellazione di numerosi voli.

«Sono preoccupata»

«Io, ragazzi, sono realmente preoccupata e sono bloccata dall’estetista, tra l’altro, non so se riuscirò a tornare a casa. Però la cosa strana è che non ho sentito niente, cosa che invece non era successa venerdì, sabato e domenica, c’era un gran rumore di tutto. Mannaggia», aggiunge la donna. Intanto, per gli italiani bloccati a Dubai la Farnesina sta organizzando diversi voli di rientro. Nella giornata di ieri sono tornati diversi voli, compreso quello con la rapper BigMama.