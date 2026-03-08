Genova, anziana uccisa a coltellate. Il figlio più giovane portato in questura

Sul corpo, trovato nell'abitazione di famiglia a Molassana, sono presenti numerose ferite

Una donna di 87 anni è stata trovata morta questo pomeriggio nella sua casa, in via San Felice a Genova, nel quartiere di Molassana. Sul corpo diverse coltellate. La vittima aveva due figli: il più giovane, con fragilità psichiatriche, è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue ed è stato portato in questura per accertamenti. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, con le indagini affidate alla Squadra Mobile.

(in aggiornamento)