Sciopero generale lunedì 9 marzo: disagi per scuola e sanità, settimana nera anche per chi viaggia. Ecco chi si ferma e quando

Le mobilitazioni riguardano varie questioni sindacali - dal salario alla precarietà, dalla sicurezza sul lavoro alla parità di genere - e interesseranno anche i trasporti, con possibili disagi fino a fine mese

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale di 24 ore dei sindacati di base, previsto per lunedì 9. L’agitazione, indetta da Cobas, Cub e Usb, riguarda tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l’intera giornata, ma non coinvolgerà il settore dei trasporti. Per i vigili del fuoco la protesta è invece prevista in forma ridotta, dalle 9 alle 13. Alla mobilitazione si affianca anche lo sciopero proclamato dalla Flc Cgil nei settori della scuola, dell’università e della ricerca, che comprende anche Afam (alta formazione artistica, musicale e coreutica), formazione professionale e scuola non statale. L’iniziativa è legata alla Giornata internazionale dei diritti delle donne.

«Proclamiamo un’intera giornata di astensione dal lavoro nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale per la giornata di lunedì 9 marzo», si legge in una nota della Federazione. «Intendiamo riaffermare i diritti delle donne – spiega il sindacato – a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere. Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che per la nostra organizzazione va oltre l’8 e il 9 marzo, per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società». Anche Usb ha annunciato l’adesione alla protesta: il 9 marzo, spiega il sindacato, «incrociamo le braccia contro la precarietà forzata e per un salario dignitoso».

Lo sciopero nella sanità

Per quanto riguarda la sanità, lo sciopero interesserà infermieri, operatori sociosanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e altre figure del comparto, oltre alla dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e al personale tecnico, professionale e amministrativo. Saranno comunque garantite le prestazioni essenziali.

E i trasporti?

Si preannuncia invece complessa per i viaggiatori la giornata dell’11 marzo. A livello nazionale, dalle 9 alle 17, è previsto lo sciopero del personale di Italo proclamato dalle sigle Uilt-Uil. Il 16 marzo sono invece in programma mobilitazioni nel settore del trasporto pubblico locale. In Sicilia il servizio potrebbe subire variazioni per i bus della società Interbus di Enna, della Segesta Autolinee e delle Autolinee Russo operanti a Palermo, mentre a Catania non saranno garantite le corse di Etna Trasporti. In Abruzzo, infine, la società Tua aderirà alla protesta rispettando comunque le fasce orarie di garanzia.

Disagi per i voli mercoledì 18 marzo

Disagi sono previsti anche mercoledì 18 marzo nel trasporto aereo. A livello nazionale il personale di Easyjet e Ita Airways sciopererà per quattro ore, dalle 13 alle 17, su iniziativa di Usb Lavoro Privato. Nello stesso giorno, per 24 ore, si fermerà anche il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. Solo a Malpensa aderirà inoltre il personale della società Alha.

Quando si ferma il trasporto pubblico locale

Il mese di marzo si chiuderà con nuove mobilitazioni nel trasporto pubblico locale, previste per venerdì 27 e sabato 28. Il 27 marzo sciopererà per 24 ore il personale del gruppo Atm di Milano; nello stesso giorno si fermeranno anche i dipendenti di Eav a Napoli per quattro ore (dalle 19 alle 23) e quelli della società Sun di Novara, sempre per quattro ore (dalle 17.30 alle 21.30). Il 28 marzo sarà invece la volta del personale della società Amtab di Bari, che sciopererà per quattro ore a partire dalle 20, e di quello della società Mtm di Molfetta, fermo dalle 8.30 alle 12.30.