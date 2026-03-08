Paralimpiadi Milano-Cortina: oro nello snowboard cross per Perathoner. Azzurri a quota tre medaglie

Domenica da dimenticare per il curling in carrozzina. Gli azzurri hanno perso sia con i cinesi che contro gli americani

La seconda giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si è chiusa con la medaglia d’oro di Emanuel Perathoner nello snowboard cross SB-LL2, che ha registrato inoltre il miglior tempo. «L’emozione è stata gareggiare davanti al proprio pubblico – ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport l’azzurro -, è stato bellissimo. Per me è una seconda giovinezza, ho iniziato alla grande, questa è la mia disciplina, quella che ho sempre fatto, sono davvero contentissimo. Oggi la pista era perfetta, andava benissimo, la settimana prossima ci sarà un’altra gara, puntiamo l’oro anche in quella, speriamo bene».

Il collega dello Snowboard Cross SB-UL Riccardo Cardani è rientrato al villaggio dopo esser finito in ospedale per una brutta caduta negli allenamenti. Dopo aver eseguito una Tac cerebrale e del rachide cervicale, è in buone condizioni fisiche, ma per ora non può buttarsi nelle competizioni. Giornata senza medaglie per quanto il para biathlon: tredicesimo posto per Marco Pisani nell’indvidual sitting, a vincere è stato il cinese Liu Zixu. Nell’individual standing è arrivato invece il sedicesimo posto per Cristian Toninelli. Domenica da dimenticare per il curling in carrozzina. Gli azzurri hanno perso la partita della mattina per 5-3 contro la Cina e in serata quella contro gli Usa, finita in modo schiacciante: 10-1.