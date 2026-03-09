Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Le porte non rispondono, il treno parte lo stesso. L’ultimo guaio sulla metro di Milano dopo i tram deragliati – Il video

09 Marzo 2026 - 18:57 Giulia Norvegno
Il caso sulla linea rossa M1, prima che il treno arrivasse a Porta Venezia. La reazione dei passeggeri seduti vicino alla porta

Momenti di stupore sulla linea M1 della metropolitana di Milano, dove una porta è rimasta aperta mentre il treno viaggiava a pieno regime. Come mostrano le immagini di Open, l’incidente è avvenuto oggi lunedì 9 marzo, non appena il convoglio ha lasciato la fermata Palestro alle 18.30 circa. La porta stava per chiudersi, come di consueto poco prima della partenza del treno. E invece gli sportelli sono rimasti bloccati, mentre i passeggeri seduti accanto alla porta, con l’aria di chi ne ha viste tante, sono rimasti al loro posto senza particolari patemi. Solo quando il treno è arrivato alla fermata di Porta Venezia, un tecnico è intervenuto per bloccare la porta manualmente. Nessun allerta sarebbe scattata, raccontano i passeggeri a Open, dopo che la porta è rimasta bloccata e il treno è partito regolarmente.

Non proprio un periodo semplice per i responsabili della manutenzione di Atm. Solo oggi, una carrozza del tram della linea 15 è uscita dai binari mentre si trovava a Rozzano, alle porte di Milano. Lo scorso sabato, un tram della 12 è uscito dai binari mentre faceva una curva vicino alla Stazione Centrale. Ad aprire la serie di incidenti con i tram era stato però quello più drammatico dello scorso 27 febbraio, quando sono morte due persone nel deragliamento della linea 9.

