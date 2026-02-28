Aggredirono Cicalone nella metro di Roma, arrestati all’estero i 4 responsabili del pestaggio

Tre indagati sono in carcere in Finlandia, il quarto è rientrato a Fiumicino dalla Romania

Quattro cittadini rumeni sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver picchiato lo youtuber “anti-borseggio” Simone Ruzzi, detto «Cicalone», sulla linea A della metropolitana di Roma. La polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull’episodio, avvenuto lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metro Ottaviano, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico dei quattro indagati. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip accoglie la richiesta avanzata dai pm del Dipartimento criminalità diffusa e grave.

L’aggressione contro lo youtuber e le guardie giurate

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della PolMetro, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione, i quattro indagati si sono accorti di essere ripresi dalle telecamere di una collaboratrice dello youtuber e avrebbero iniziato a inveire contro Cicalone e la sua troupe. Dopodiché, sarebbero passati all’azione, scagliandosi contro lo youtuber e colpendolo a ripetizione con calci e pugni, anche dopo che lui era finito a terra. Nel tentativo di interrompere il pestaggio, due guardie giurate erano intervenute in suo aiuto, finendo per essere a loro volta aggredite. Solo dopo essersi scagliati anche contro di loro, i quattro si sono dati alla fuga.

La prognosi di 45 giorni per Cicalone

Per quell’episodio, le due guardie giurate hanno riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni, mentre per lo youtuber la prognosi era stata di 45 giorni. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Roma, hanno consentito di identificare i presunti responsabili e delinearne, anche grazie alle immagini acquisite, le rispettive condotte. Il quadro cristallizzato a loro carico è stato poi accolto nell’ordinanza firmata dal Gip del Tribunale di Roma, che ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.

Gli arresti in Romania e Finlandia

Tre dei quattro indagati sono stati rintracciati all’estero grazie alle informazioni raccolte dagli investigatori di Roma e si trovano in carcere in Finlandia, attualmente detenuti per altri reati, in attesa della definizione dei procedimenti a loro carico e della successiva estradizione. Il quarto indagato, un ventisettenne, è stato intercettato in Romania ed è atterrato ieri pomeriggio presso lo scalo di Fiumicino, dove è stato preso in consegna dagli agenti della polizia.