Femminicidio a Catania, uccide la ex: arrestato

Daniela Zinnanti aveva 50 anni. L'ha trovata la figlia

Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. Bonfiglio era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L’indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte.

A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale. Gli investigatori della Squadra Mobile e della polizia scientifica hanno effettuato controlli sia nell’appartamento che nella zona attorno all’appartamento alla ricerca dell’arma. Sono state acquisite anche le telecamere di sorveglianza del condominio e della zona per visionare i filmati. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale per una prima ricognizione sul corpo. Subito gli agenti hanno concentrato l’attenzione sull’uomo che è stato poi portato nel carcere di Gazzi.