Giorgia Meloni al Parlamento: «L’Italia non entra e non entrerà in guerra, il conflitto è iniziato il 7 ottobre» – La diretta

La presidente del consiglio riferisce prima al Senato e quindi alla Camera: «Crisi del diritto internazionale iniziato con l'invasione della Russia in Ucraina. Momento in cui auspicabile unità»

Giorgia Meloni ha scelto di presentarsi prima al Senato e quindi alla Camera oggi, in vista del Consiglio europeo in cui si discuterà del conflitto tra Usa, Israele e Iran in corso e della guerra in Ucraina. Il Consiglio sarà in realtà la prossima settimana, il 18 e 19 marzo e generalmente il discorso del premier al Parlamento avviene a ridosso dell’evento anche perché solo allora si conosce con precisione l’ordine del giorno. La presidente del Consiglio italiana ha scelto di anticipare l’appuntamento per dire la sua in parlamento senza però cedere alle richieste dell’opposizione che le chiedevano di riferire subito dopo l’inizio del conflitto in Medio Oriente.