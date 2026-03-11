Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
«Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video

11 Marzo 2026 - 14:44 Alba Romano
Pochi attimi prima, la seconda carica dello Stato si era lasciato sfuggire un ironico «interventone...» al termine del discorso di un esponente M5s

«Come si chiama quel coglione che continua a urlare?». A parlare, senza accorgersi di avere il microfono aperto, è Ignazio La Russa. Durante la gestione dei lavori d’Aula, il presidente del Senato si è lasciato sfuggire commenti ben poco lusinghieri nei confronti di un collega dell’opposizione, ossia Antonio Nicita, senatore del Partito democratico.

Il microfono lasciato acceso per sbaglio

Il video risale al 5 marzo, mentre a Palazzo Madama si stava discutendo della richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. Quando gli segnalano che a parlare è l’esponente del Pd, La Russa si avvicina al microfono – in realtà sempre rimasto acceso – e dice: «Nicita, abbiamo apprezzato il suo intervento».

Lo sfottò al senatore del M5s

Pochi attimi prima, la seconda carica dello Stato si era lasciato sfuggire un ironico «interventone…» dopo un discorso di Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 stelle.

