Il Mic acquisterà il Teatro Sannazaro distrutto dall’incendio, l’annuncio di Giuli: «Rinascerà come una fenice»

L'obiettivo è ridare vita al teatro di Napoli distrutto dalle fiamme il 17 febbraio scorso: «Daremo continuità alla stagione teatrale»

Diventerà patrimonio dello Stato il teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio all’alba del 17 febbraio scorso. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato oggi, mercoledì 11 marzo, al termine di un vertice in prefettura nel capoluogo campano, che «il Mic acquisterà lo stabile» e «darà continuità alla stagione teatrale». Il teatro di via Chiaia, di proprietà dell’attrice Laura Sansone, nipote di Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo De Filippo, è stato completamente distrutto dalle fiamme circa un mese fa. Per Giuli, i proprietari «non stanno vendendo delle ceneri – dichiara -. Il ministero sta acquistando un blasone, un posto che ha un’anima, un’anima che benché sia ferita è viva. Non sono ceneri ma i resti di un incendio da cui rinascerà come una fenice un magnifico Sannazaro».

Non è ancora stato quantificato il valore

Il ministro ha inoltre evidenziato l’unità di intenti «del prefetto, del sindaco, del presidente della Regione (presenti alla riunione di oggi a Napoli, ndr) che vi parla per garantire continuità alla grande famiglia del Sannazaro» perché «tutti vogliamo che torni nel suo teatro sapendo che quell’anima continuerà ad essere viva ed operante». Al momento non è stato quantificato il valore, «ma saremo veloci», ha aggiunto Giuli. A seguire il dossier potrebbe essere direttamente il ministero o una struttura commissariale, «esamineremo insieme il tutto e ci troverete di nuovo qua». Nessuna certezza, al momento, sui tempi di concretizzazione dell’operazione.

La storia del Teatro di Napoli

Il Teatro Sannazaro, inaugurato il 26 dicembre 1847, ha visto scorrere sul proprio palcoscenico quasi due secoli di storia teatrale, napoletana e non. Situato nel cuore della città, in una posizione centrale e di grande fascino, rappresenta da sempre uno dei luoghi simbolo della vita culturale partenopea. Tra le pagine più significative trovano posto, in un ideale album dei ricordi, l’incontro tra due grandi protagonisti del teatro: Luigi Pirandello ed Eduardo De Filippo, che proprio qui si conobbero dando inizio a un rapporto di amicizia e collaborazione artistica. Su questo palcoscenico sono state rappresentate anche le commedie di Eduardo Scarpetta, quelle di Nino Taranto e dei fratelli De Filippo Brothers. Inoltre, la sala ha ospitato le esibizioni di celebri interpreti del teatro internazionale come Eleonora Duse e Sarah Bernhardt.

Foto copertina: ANSA/ CIRO FUSCO | Il ministro Alessandro Giuli con il prefetto Michele di Bari, in un incontro in prefettura a Napoli, 11 marzo 2026