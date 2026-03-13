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Elena Rebeca Burcioiu ritrovata viva a Firenze: la svolta sulla 21enne scomparsa da Foggia

13 Marzo 2026 - 21:09 Giovanni Ruggiero
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Elena Rebeca Burcioiu
Elena Rebeca Burcioiu
A dare l'allarme era stata una connazionale 38enne, amica della giovane. Si tratterebbe di un allontanamento volontario

È viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio del 2 marzo scorso a Foggia. La ragazza è stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato ed è in buone condizioni di salute, come confermato dalle Questure di Foggia e Firenze. È stata proprio la ragazza ad avvicinare una volante in zona stadio. Si è presentata e ha detto il suo nome e gli agenti hanno verificato che fosse la giovane scomparsa da Foggia. Al momento si tratterebbe di un allontanamento volontario.

L’allarme dell’amica

A segnalare la scomparsa era stata una connazionale 38enne, amica della giovane, che si era presentata alla questura di Foggia per sporgere denuncia dopo giorni senza notizie. Le ricerche hanno portato gli investigatori fino al capoluogo toscano, dove la 21enne è stata individuata e identificata dagli agenti.

Il lavoro nei campi e la prostituzione

La giovane ha lavorato come bracciante agricola nei campi del Foggiano, poi avrebbe iniziato, sempre con l’amica, a prostituirsi nella periferia della città pugliese, lungo la statale 16 all’altezza di borgo La Rocca. L’amica ha provato ha chiamarla ma il cellulare, risultato irraggiungibile, è stato trovato lungo la statale 16. La giovane 21enne non ha né fratelli né sorelle e sarebbe orfana. Secondo quanto dichiarato dall’amica le due giovani si sarebbero recate insieme lungo la statale 16, come facevano sempre, ma quando si doveva tornare a casa, in tarda mattinata, Elena non ha dato più notizie di sé.

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