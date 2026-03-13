Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ESTERICrisi Usa - IranFinancial TimesFranciaIranItalia

Stretto di Hormuz, il Financial Times: «Francia e Italia hanno avviato colloqui con l’Iran». Ma arriva la smentita

13 Marzo 2026 - 15:46 Stefania Carboni
embed
meloni tajani hormuz
meloni tajani hormuz
Dopo l'indiscrezione del quotidiano statunitense di colloqui per garantire il passaggio di alcune navi arriva il chiarimento da Palazzo Chigi e la Farnesina. Nessun “negoziato sottobanco”

«Non è in corso nessun negoziato riservato per garantire il passaggio ad Hormuz di navi o petroliere italiane». Questa la smentita da fonti governative in merito all’indiscrezione del Financial Times secondo cui alcuni Paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran nel tentativo di avere un passaggio sicuro delle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz. «La Francia – riporta il quotidiano statunitense – è uno dei Paesi coinvolti nei colloqui» e che «anche l’Italia ha compiuto dei tentativi di avviare delle discussioni con Teheran». Ma non sarebbe vero.

«Stiamo cercando di interpretare meglio l’articolo del Ft e di verificare se possa esserci stato qualcosa che i giornalisti del Ft possano aver interpretato a modo loro», riportano. «Palazzo Chigi e Farnesina confermano che nei loro contatti diplomatici i leader italiani vogliono favorire le condizioni per una de escalation militare generale, ma non esiste nessun “negoziato sottobanco” che punti a preservare soltanto alcuni mercantili rispetto ad altri. Faremo altre comunicazioni più tardi», precisano alla stampa.

Il sottile filo dei colloqui preliminari

I colloqui preliminari mirano, secondo quanto riportato da alcuni funzionari, a favorire la ripresa delle esportazioni di petrolio e gas senza aggravare il conflitto. Sugli esiti però non c’è garanzia. I prezzi del petrolio sono saliti a circa 100 dollari al barile, rispetto ai circa 60 dollari di inizio anno, mentre i prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati del 75% nello stesso periodo. Italia, Francia e Grecia hanno navi da guerra nel Mar Rosso nell’ambito della missione di protezione navale Aspides dell’UE. E c’è un nodo, non da poco: nessuna marina europea è disposta a scortare navi attraverso Hormuz in caso di rischio di attacco, sostengono le fonti al quotidiano, per timore di un’escalation del conflitto.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Aereo cisterna Usa si schianta in Iraq: «Non è fuoco nemico». Teheran: «Daremo fuoco al petrolio del Golfo». Parla Mojtaba Khamanei: «Hormuz resta chiuso» – La diretta

2.

Chi ha attaccato la base militare italiana a Erbil?

3.

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»

4.

«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani». Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv – Il video

5.

Trump: «Dobbiamo finire il lavoro, non possiamo andarcene». Teheran: «Preparatevi al petrolio a 200 dollari». Israele bombarda pesantemente Beirut

leggi anche
nato cavo dragone iran
ESTERI

L’ammiraglio Cavo Dragone: «La Nato è contro l’Asse del Male, l’Iran è il suo burattinaio»

Di Alba Romano
metaniera russa
ATTUALITÀ

«Una petroliera russa alla deriva verso Lampedusa», le fiamme a bordo e l’equipaggio scappato: allarme sul disastro ambientale – Il video

Di Giovanni Ruggiero
Matteo Renzi contro Adolfo Urso
POLITICA

«Incapace, da sempre difensore del regime di Teheran», urla e insulti tra Renzi e Urso. La lite sui prezzi della benzina nell’aula deserta – I video

Di Giovanni Ruggiero