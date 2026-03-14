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Un caffè ad ogni fuoricampo: il rito della nazionale italiana di baseball ai Mondiali diventa virale – Il video

14 Marzo 2026 - 17:01 Roberta Brodini
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Sabato 14 marzo alle 20 la nazionale capitanata da Vinnie Pasquantini giocherà i quarti di finale

Continua la corsa della nazionale italiana nella World Baseball Classic, i Mondiali di baseball che si stanno giocando negli Stati Uniti. Dopo aver battuto gli USA (che erano i favoriti per la vittoria), e il Messico, l’Italia si prepara stasera, sabato 14 marzo alle ore 20 italiane, a giocare i quarti di finale contro il Porto Rico.
Intanto è ormai virale il suo brindisi a base di caffè espresso: i giocatori infatti, per lo più italoamericani che sono stati poche volte in Italia, hanno portato sul campo il loro modo di comunicare ed esultare. Oltre a gesti, tipicamente italiani, non manca mai in panchina una macchinetta per il caffè espresso. Il rituale vuole che, dopo ogni fuoricampo, il capitano, Vinnie Pasquantino, faccia bere un espresso al compagno che l’ha realizzato. Ma non a tutti i membri della squadra sembra piacere questo gesto rituale: il giocatore Dante Nori, ha infatti dichiarato: «Non mi piace il caffè, non ha un buon sapore». Visto però il numero dei suoi fuoricampo segnati, dice che ha cominciato ad abituarsi. E, nel frattempo, sui social impazzano i video di tifosi che festeggiano con in mano un caffè.

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