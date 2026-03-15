Ha la febbre alta, va in ospedale e la dimettono con del paracetamolo: bimba di 4 anni muore il giorno dopo

Dopo qualche ora in osservazione, la piccola è stata dimessa con parametri vitali nella norma. Poche ore più tardi, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente

È arrivata in pronto soccorso con la febbre alta, le è stato somministrato un po’ di paracetamolo, è stata dimessa da qualche ora, ma il giorno dopo ha smesso di respirare. Una bambina di quattro anni, ucraina e residente in provincia di Rimini, è morta nella mattinata di sabato 14 marzo all’ospedale Infermi dopo un peggioramento improvviso delle condizioni di salute.

La corsa in ospedale e le prime cure

La piccola era stata accompagnata venerdì sera, alle 21.30, all’ambulatorio urgenze pediatriche. Alla bambina era comparsa la febbre intorno alle 18, senza altri sintomi. Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica regolari. Gli esami del sangue, poi, non avevano evidenziato infezioni in corso. La febbre è scesa rapidamente dopo la somministrazione di paracetamolo. Così, la bambina è stata trattenuta in osservazione per alcune ore e dimessa alle 00.43 in buone condizioni cliniche generali.

Il peggioramento delle condizioni e il decesso

Nelle prime ore di sabato mattina, invece, le condizioni sono improvvisamente peggiorate. I genitori hanno allertato il medico dell’emergenza territoriale e la bambina è arrivata al pronto soccorso alle 6,35. Medico rianimatore, pediatra e medico del pronto soccorso hanno iniziato le manovre di rianimazione proseguite per oltre un’ora, ma non è stato possibile salvarla. Saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari necessari per chiarire le cause del decesso e non è escluso che la procura di Rimini possa disporre l’autopsia.

Foto copertina: Dreamstime/Yuri Arcurs