Libano, detriti di razzi di Hezbollah sulla base italiana Unifil: «Nessun soldato ferito»

Secondo una prima ricostruzione a cadere sarebbero stati detriti di un razzo intercettato da Israele. L'apprensione di Crosetto

Detriti di razzi sono caduti nel tardo pomeriggio di oggi sulla base italiana della missione Unifil in Libano. Ne dà notizia l’Ansa. Sulla base di Shama, sede del Comando italiano del Settore Ovest della missione Onu, sono caduti detriti «verosimilmente provocati da razzi intercettati in aria dai sistemi antimissile israeliani», si apprende. Razzi di Hezbollah, dunque, che da due settimane ha ripreso a bersagliare Israele per cercare di saturarne le difese e «distrarlo» dalla guerra in Iran. Il risultato della provocazione sembra al momento opposto, e tragico. Lo Stato ebraico ha ripreso a bombardare sia il quartiere di Dahyeh di Beirut – roccaforte di Hezbollah – che il sud del Libano, dove ora progetta un’incursione di terra per «ripulire» completamente l’area. Per sfuggire ai raid israeliani, già un milione di libanesi hanno lasciato le loro case e sono ora registrati come sfollati.

Le conseguenze dell’incidente sulla base Unifil

Secondo le prime informazioni fornite dalla Difesa italiana, non si riscontrano feriti. Soltanto un militare italiano, immediatamente soccorso e assistito dal personale sanitario della base, «lamenta dolore a un occhio, pur non avendo ferite», ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiesto di ricevere continui aggiornamenti sulle condizioni del personale militare e sulla situazione in corso dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Comando operativo di vertice interforze e dal comandante del contingente italiano di Unifil.