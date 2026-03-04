Israele bombarda il Libano, nuovi raid su Beirut: «72 morti e 83mila sfollati dall’inizio degli scontri con Hezbollah» – Il video

L’aeronautica israeliana aveva già annunciato l’inizio di una nuova ondata di attacchi nel sud del Paese, successiva all’incursione di terra avvenuta martedì 3 marzo

Nuovi raid israeliani hanno colpito il Libano. Un edificio a Haret Hreik, nel quartiere Dahieh, della zona meridionale della capitale Beirutt, sarebbe stato centrato da un caccia israeliano. L’aeronautica di Israele aveva già comunicato l’avvio di una nuova serie di attacchi nel sud del Paese. A riferirlo è l’Idf, secondo quanto riportato dal Times of Israel. In precedenza, le forze armate avevano diffuso un ampio avviso rivolto alla popolazione del sud del Libano, invitandola a spostarsi a nord del fiume Litani.

I bombardamenti aerei e l’incusione di terra

L’aviazione israeliana ha colpito anche la città di Shemstar, nella valle della Bekaa, tra Zahle e Baalbeck, in un’area non lontana dal confine siriano. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Ani, le forze israeliane sarebbero inoltre entrate nella città di Khiam, nel sud del Paese, a circa sei chilometri dal confine. Nella giornata di ieri, martedì 3 marzo, Israele ha avviato un’incursione di terra nell’area di confine del Libano meridionale, in parallelo con la campagna di raid aerei contro le roccaforti di Hezbollah. Il movimento filo-iraniano ha annunciato di aver fatto detonare un ordigno esplosivo improvvisato (IED) contro una forza israeliana in avanzata nei pressi della località di Khiam. I combattenti di Hezbollah sono attualmente impegnati in uno scontro a fuoco a distanza ravvicinata con i soldati dell’Idf, con diverse vittime israeliane confermate, secondo quanto riporta la milizia.

Il numero dei morti, feriti e sfollati

Gli attacchi hanno ucciso 72 persone e causato 83mila sfollati da lunedì, dall’inizio degli scontri tra Israele ed Hezbollah. Lo affermano le autorità libanesi. In un comunicato il ministro della salute afferma che «le vittime dell’aggressione israeliana da lunedì sono salite a 72 martiri e 437 feriti». Il ministero degli affari sociali ha invece fatto sapere che il numero degli sfollati nei rifugi ufficiali è di 83.847 persone.