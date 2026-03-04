Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERIBeirutBombardamentiHezbollahIsraeleLibano

Israele bombarda il Libano, nuovi raid su Beirut: «72 morti e 83mila sfollati dall’inizio degli scontri con Hezbollah» – Il video

04 Marzo 2026 - 18:56 Anna Clarissa Mendi
embed
libano-bombardamenti-israele
libano-bombardamenti-israele
L’aeronautica israeliana aveva già annunciato l’inizio di una nuova ondata di attacchi nel sud del Paese, successiva all’incursione di terra avvenuta martedì 3 marzo

Nuovi raid israeliani hanno colpito il Libano. Un edificio a Haret Hreik, nel quartiere Dahieh, della zona meridionale della capitale Beirutt, sarebbe stato centrato da un caccia israeliano. L’aeronautica di Israele aveva già comunicato l’avvio di una nuova serie di attacchi nel sud del Paese. A riferirlo è l’Idf, secondo quanto riportato dal Times of Israel. In precedenza, le forze armate avevano diffuso un ampio avviso rivolto alla popolazione del sud del Libano, invitandola a spostarsi a nord del fiume Litani.

I bombardamenti aerei e l’incusione di terra

L’aviazione israeliana ha colpito anche la città di Shemstar, nella valle della Bekaa, tra Zahle e Baalbeck, in un’area non lontana dal confine siriano. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Ani, le forze israeliane sarebbero inoltre entrate nella città di Khiam, nel sud del Paese, a circa sei chilometri dal confine. Nella giornata di ieri, martedì 3 marzo, Israele ha avviato un’incursione di terra nell’area di confine del Libano meridionale, in parallelo con la campagna di raid aerei contro le roccaforti di Hezbollah. Il movimento filo-iraniano ha annunciato di aver fatto detonare un ordigno esplosivo improvvisato (IED) contro una forza israeliana in avanzata nei pressi della località di Khiam. I combattenti di Hezbollah sono attualmente impegnati in uno scontro a fuoco a distanza ravvicinata con i soldati dell’Idf, con diverse vittime israeliane confermate, secondo quanto riporta la milizia.

Il numero dei morti, feriti e sfollati

Gli attacchi hanno ucciso 72 persone e causato 83mila sfollati da lunedì, dall’inizio degli scontri tra Israele ed Hezbollah. Lo affermano le autorità libanesi. In un comunicato il ministro della salute afferma che «le vittime dell’aggressione israeliana da lunedì sono salite a 72 martiri e 437 feriti». Il ministero degli affari sociali ha invece fatto sapere che il numero degli sfollati nei rifugi ufficiali è di 83.847 persone.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Macron invia la portaerei De Gaulle. In fiamme il consolato Usa a Dubai – La diretta

2.

Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»

3.

Tutto quello che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

4.

La Spagna sfida Trump e «sloggia» gli aerei Usa: «La guerra in Iran? Non ha senso». La replica al veleno di Israele

5.

Melania Trump presiede il consiglio di Sicurezza dell’Onu. La surreale seduta al Palazzo di Vetro, con fuori gli echi della guerra contro l’Iran – Il video

leggi anche
sri-lanka-colpita-fregata-iraniana-video
ESTERI

L’attacco dal sottomarino Usa, la fregata iraniana affondata al largo dello Sri Lanka: il momento delle esplosioni – Il video

Di Ugo Milano
Charlie Hebdo Iran Khamenei
ESTERI

Charlie Hebdo colpisce ancora, Ali Khamenei finisce nel wc tra le macerie: «Nessuna pietà per chi ha massacrato gli iraniani»

Di Diego Messini
beirut
ESTERI

Il risveglio sotto le bombe: «Siamo tornati all’incubo del 2024, 300 scuole trasformate in rifugi di emergenza». Il racconto di un’italiana a Beirut

Di Olga Colombano
Mojtaba-Khamenei-impotenza
ESTERI

Le cure per l’impotenza del figlio di Khamenei, la pressione della famiglia e la fatica per avere erede: rispunta il file segreto degli 007 Usa

Di Ugo Milano
Pete Hegseth Usa Iran
ESTERI

100 ore di guerra, il capo del Pentagono Hegseth: «Morte e distruzione sull’Iran, abbiamo appena cominciato. Le munizioni? Infinite» – I video

Di Simone Disegni