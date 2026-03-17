Jon Stewart e l’intervista ai quattro Donald Trump diversi sulla guerra in Iran – Il video
Il comico ha unito quattro opinioni differenti del presidente Usa, scherzando sulle sue contraddizioni
Il comico Jon Stewart, durante l’ultima puntata del suo The Daily Show, ha messo insieme quattro diversi (ma autentici) Donald Trump per spiegare la guerra con l’Iran. E i presidenti si contraddicono a vicenda.
Jon Stewart mette insieme il panel definitivo per spiegare la guerra con l'Iran: quattro Donald Trump diversi che si contraddicono a vicenda. Un geniale capolavoro di comicità.— Daniele Angrisani (@putino) March 17, 2026
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Stewart ha intervistato President Trump, Donald J Trump, DJT e John Barron. Il risultato è strepitoso. primi due Trump per esempio (forse ripresi a inizio conflitto) parlano di «incursione militare», invece Barron sostiene apertamente: «Stiamo vincendo la guerra, di molto». L’intero sketch è disponibile qui.
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