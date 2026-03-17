Rapina in casa di El Aynaoui, il calciatore della Roma chiuso in una stanza da uomini armati: rubati gioielli e rolex
Notte di paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui, vittima di una rapina nella sua abitazione in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 del mattino, una banda di sei uomini, vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto, è riuscita a introdursi nella casa dopo aver divelto la grata di una finestra del salone. Una volta all’interno, i malviventi hanno radunato e chiuso in una stanza il calciatore insieme alla madre, alla compagna, al fratello e alla compagna di quest’ultimo, immobilizzando di fatto tutti i presenti.
La refurtiva
La banda ha quindi messo a segno il colpo, portando via gioielli per un valore stimato di circa 10 mila euro, oltre a un orologio Rolex e diverse borse griffate. L’azione si è svolta in pochi minuti, prima che i rapinatori si dessero alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili.
Foto copertina: ANSA/ETTORE GRIFFONI | El Aynaoui durante la partita di calcio di Serie A italiana tra Udinese Calcio e AS Roma il 2 febbraio 2026