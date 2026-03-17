Rapina in casa di El Aynaoui, il calciatore della Roma chiuso in una stanza da uomini armati: rubati gioielli e rolex

Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone

Notte di paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui, vittima di una rapina nella sua abitazione in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 del mattino, una banda di sei uomini, vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto, è riuscita a introdursi nella casa dopo aver divelto la grata di una finestra del salone. Una volta all’interno, i malviventi hanno radunato e chiuso in una stanza il calciatore insieme alla madre, alla compagna, al fratello e alla compagna di quest’ultimo, immobilizzando di fatto tutti i presenti.

La refurtiva

La banda ha quindi messo a segno il colpo, portando via gioielli per un valore stimato di circa 10 mila euro, oltre a un orologio Rolex e diverse borse griffate. L’azione si è svolta in pochi minuti, prima che i rapinatori si dessero alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili.

Foto copertina: ANSA/ETTORE GRIFFONI | El Aynaoui durante la partita di calcio di Serie A italiana tra Udinese Calcio e AS Roma il 2 febbraio 2026