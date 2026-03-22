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La furia di Trump contro il presidente di Israele: «Herzog è bugiardo. Non è un leader». Lo scontro sulla grazia a Netanyahu

22 Marzo 2026 - 20:19 Ygnazia Cigna
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Attacco frontale del presidente americano in un'intervista a Channel 14: «È un uomo patetico». Così continua la pressione degli Usa per il premier israeliano

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro attacco al presidente israeliano Isaac Herzog, definendolo «un bugiardo, debole e patetico» per non aver concesso la grazia al premier israeliano Benjamin Netanyahu, attualmente sotto processo per corruzione, frode e abuso d’ufficio. Intervistato dall’emittente israeliana Channel 14, Trump non ha usato giri di parole. Secondo il presidente americano, Herzog avrebbe inizialmente dato il proprio assenso a un provvedimento di clemenza per Netanyahu, per poi fare marcia indietro. «È una persona debole e un uomo patetico per non averlo fatto. Non è un leader», ha incalzato Trump. «Bibi dovrebbe potersi concentrare esclusivamente sulla guerra, non su queste sciocchezze giudiziarie», ha aggiunto. Per il leader della Casa Bianca, l’intera vicenda giudiziaria che coinvolge il premier israeliano non è altro che un processo «politico e ingiustificato».

Le richieste di Trump

L’attacco televisivo è solo l’apice di una pressione che dura da mesi. Già nel novembre 2025, Trump aveva inviato una lettera a Herzog chiedendo la grazia per Netanyahu. Nel documento, il tycoon descriveva il premier israeliano come un «primo ministro di guerra formidabile e decisivo», sottolineando l’importanza del suo ruolo per l’allargamento degli Accordi di Abramo e per la pace in Medio Oriente. Una richiesta che Trump aveva già anticipato di persona durante la sua visita in Israele nell’ottobre precedente, in coincidenza con l’accordo di cessate il fuoco con Hamas.

La richiesta formale di Netanyahu

Nonostante le sollecitazioni americane, la presidenza israeliana era rimasta ferma sulle procedure legali. Herzog aveva chiarito che, per valutare la grazia, sarebbe stata necessaria una richiesta formale. Richiesta che è puntualmente arrivata attraverso un voluminoso dossier di 111 pagine firmato dall’avvocato di Netanyahu, Amit Hadad, e accompagnato da una lettera personale dello stesso premier. Ma il mancato via libera di Herzog ha fatto saltare i nervi a Trump, che vede nel formalismo del presidente israeliano un atto di ostilità verso il suo principale alleato politico nella regione.

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