La coppia di star del reality arrestata per abusi su minori

Joseph e Kendra Duggar fermati per due diversi reati. La coppia è divenuta celebre grazie al reality show che raccontava la loro quotidianità basata su valori cristiani fortemente conservatori

A pochi giorni dall’arresto di Joseph Duggar, è stata arrestata anche sua moglie, Kendra Duggar. La coppia, resa celebre dal reality showTLC19 Kids and Counting, è accusata di abusi su minori. Secondo quanto comunicato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Washington, Kendra deve rispondere di quattro capi di imputazione ciascuno per «messa in pericolo del benessere di un minore». L’udienza è fissata per lunedì. Le accuse nei confronti della donna non sono correlate a quelle che coinvolgono suo marito.

L’arresto di Joseph Duggar in Florida

Joseph Duggar, 31 anni e settimo dei 19 figli di Jim Bob e Michelle Duggar, è stato arrestato in Florida con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina di 9 anni durante una vacanza in famiglia a Panama City Beach. Secondo quanto riportato dall’atto di arresto visionato dal Guardian, Joseph ha ammesso di aver toccato in modo inappropriato la bambina, dichiarando di avere «intenzioni non pure», durante una conversazione con suo padre e un detective.

La famiglia era nota per i valori cristiani

La famiglia Duggar, residente a Tontitown, città nell’Arkansas, è diventata nota grazie al reality 19 Kids and Counting, che documentava la loro quotidianità improntata a valori cristiani fortemente conservatori e a uno stile di vita molto rigoroso, ispirato all’Institute in Basic Life Principles. I genitori, Jim Bob Duggar e Michelle Duggar, hanno cresciuto 19 figli seguendo regole ben definite, tra cui l’homeschooling, una netta divisione dei ruoli di genere – con le ragazze principalmente dedicate alla gestione della casa e della famiglia – e norme molto restrittive riguardo abbigliamento, musica e uso dei media. Il programma è stato cancellato nel 2015 dopo che il figlio maggiore, Joshua, è stato accusato di aver molestato quattro delle sue sorelle da adolescente. Attualmente Joshua è in carcere per possesso di materiale pedopornografico.

La relazione tra Joseph e Kendra Duggar

Joseph e Kendra Duggar si sono conosciuti in chiesa e si sono sposati nel 2017, quando lui aveva 23 anni e lei 19. Il loro fidanzamento era stato documentato nello spin-off Counting On, prodotto dopo la cancellazione dello show principale. La coppia ha oggi quattro figli, di età compresa tra i tre e i sette anni. Questi nuovi sviluppi gettano nuovamente luce sulle vicende controverse della famiglia Duggar, che negli anni ha accumulato scandali legati ad abusi sessuali, oscurando la fama conquistata grazie al reality televisivo.

Foto copertina: INSTAGRAM / LITTLE DUGGAR FAMILY | Kendra and Joseph Duggar