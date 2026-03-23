Giustizia, il presidente dell’Anm Cesare Parodi si dimette: «Motivi personali»

Ha dato la notizia dell'addio all'Associazione dei magistrati subito dopo la pubblicazione dei primi exit poll sul Referendum

Il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, si è dimesso dalla guida dell’Associazione nazionale magistrati. Ha aspettato il primo exit poll del Referendum sulla giustizia 2026, che l’ha visto battersi in prima linea a favore del No e ha poi comunicato la decisione.

«Motivi strettamente personali» ha detto Parodi che, evidentemente, ha scelto di fare un passo indietro tempo fa ma ha aspettato i primi exit poll per dire il suo addio alla magistratura associata.