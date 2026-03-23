Ultime notizie Andrea DelmastroCrisi Usa - IranDonald TrumpReferendum Giustizia 2026
POLITICAPisaReferendumReferendum Giustizia 2026Toscana

Prima vota, poi crolla a terra. Panico davanti al seggio per il referendum: il malore e la tragedia per un 87enne

23 Marzo 2026 - 13:49 Giulia Norvegno
embed
Referendum Giustizia 2026, le schede nel seggio
Referendum Giustizia 2026, le schede nel seggio
Rapido l'intervento dei soccorsi, ma per l'anziano ormai non c'era più nulla da fare

Un uomo di 87 anni è morto questa mattina a Cascina, in provincia di Pisa, pochi minuti dopo aver depositato la sua scheda nel referendum sulla giustizia. L’episodio si è verificato intorno alle 10.45 davanti alla scuola elementare della frazione di Musigliano, dove era allestito il seggio numero 33: l’anziano aveva appena finito di votare quando si è sentito male ed è caduto a terra privo di sensi.

Soccorsi inutili, sul posto carabinieri e polizia municipale

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e polizia municipale hanno raggiunto la scuola per i rilievi di rito. Le operazioni di voto nel seggio sono proseguite regolarmente sotto la supervisione delle autorità, mentre restano da chiarire le cause del decesso, avvenuto dopo un malore improvviso.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata

2.

Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video

3.

Giuseppe Conte va a votare, ma dimentica la tessera elettorale: la gaffe al seggio per il referendum – Il video

4.

Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari

5.

Caso Delmastro, i dubbi sul ruolo di sottosegretario alla Giustizia. L’Antimafia: «Non l’abbiamo ancora convocato»

leggi anche
referendum giustizia risultati
POLITICA

Referendum Giustizia 2026, le previsioni basate sull’affluenza e cosa dicono i precedenti – I risultati in diretta

Di Sara Menafra e Ygnazia Cigna
referendum giustizia affluenza risultati sondaggi
POLITICA

Referendum, affluenza e risultati: cosa dicono i sondaggisti

Di Alessandro D’Amato
POLITICA

Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata

Di Alba Romano
POLITICA

Giuseppe Conte va a votare, ma dimentica la tessera elettorale: la gaffe al seggio per il referendum – Il video

Di Alba Romano
Giorgia Meloni imitata da Maurizio Crozza che cerca modi per convincere i giovani a votare Sì al referendum
POLITICA

Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum, perché è andata da Fedez: «Sembravo Crosetto». La versione di Crozza – Il video

Di Giulia Norvegno
meloni delmastro
POLITICA

Meloni su Delmastro e il ristorante sotto inchiesta: «Ci parlerò, Andrea è stato leggero non connivente»

Di Federico D’Ambrosio
giorgia meloni si elly schlein no
POLITICA

Referendum giustizia, la doppia intervista a La7, Meloni: «Risolviamo problemi come la famiglia nel bosco», Schlein: «Vogliono accentrare i poteri al governo»

Di Federico D’Ambrosio
Alfonso Bonafede e Carlo Nordio
POLITICA

Viva il sorteggio, facciamo come nella riforma della giustizia. La sorprendente (e provocatoria) modifica al regolamento del Senato depositata dal M5s

Di Fosca Bincher
Giorgia Meloni risponde ad Alessandro Barbero sulla riforma della Giustizia
POLITICA

«E qui esco pazza», Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia: le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video

Di Giovanni Ruggiero
arianna meloni roma fdi
POLITICA

Referendum, la spinta di FdI a Roma (nonostante il caso Delmastro). Fabio Rampelli: «I magistrati siano al servizio del popolo»

Di Federico D’Ambrosio
meloni pulp intervista
POLITICA

Meloni a Pulp, tra referendum e Iran: «Non sono vigliacca se non condanno gli Usa. Serve trovare un accordo per l’uranio su scopi civili» – Il video

Di Stefania Carboni
maurizio landini
POLITICA

Referendum, la carica del No a piazza del Popolo. Landini: «Mettere in discussione la Costituzione vuol dire mettere in discussione l’unità del paese»

Di Federico D’Ambrosio
POLITICA

Referendum giustizia, perché non serve il quorum? Cosa dice la Costituzione

Di Simone Disegni
ATTUALITÀ

Referendum giustizia: quando, dove e come si vota

Di Olga Colombano
ATTUALITÀ

Referendum giustizia, chi può votare e quali documenti servono

Di Roberta Brodini