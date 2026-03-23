Prima vota, poi crolla a terra. Panico davanti al seggio per il referendum: il malore e la tragedia per un 87enne

Rapido l'intervento dei soccorsi, ma per l'anziano ormai non c'era più nulla da fare

Un uomo di 87 anni è morto questa mattina a Cascina, in provincia di Pisa, pochi minuti dopo aver depositato la sua scheda nel referendum sulla giustizia. L’episodio si è verificato intorno alle 10.45 davanti alla scuola elementare della frazione di Musigliano, dove era allestito il seggio numero 33: l’anziano aveva appena finito di votare quando si è sentito male ed è caduto a terra privo di sensi.

Soccorsi inutili, sul posto carabinieri e polizia municipale

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e polizia municipale hanno raggiunto la scuola per i rilievi di rito. Le operazioni di voto nel seggio sono proseguite regolarmente sotto la supervisione delle autorità, mentre restano da chiarire le cause del decesso, avvenuto dopo un malore improvviso.