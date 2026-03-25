In aula arriva la notizia delle dimissioni di Santanchè, parte l’applauso. E Mulè ci resta male: «Che succede?» – Il video

La reazione dell'aula di Montecitorio subito dopo le dimissioni dell'esponente di FdI da ministra del Turismo. Il gesto che lascia spiazzato il presidente di turno

«Che succede?» chiede Giorgio Mulè perplesso davanti all’applauso improvviso nell’aula di Montecitorio. Il deputato di Forza Italia in quel momento è presidente di turno alla Camera e si guarda intorno in cerca di risposte. Sono le 18.10 del 25 marzo, da pochi secondi le agenzie hanno battuto la notizia delle dimissioni da ministra del Turismo di Daniela Santanchè.

Ed è proprio dando un’occhiata ai lanci delle agenzie di stampa che Mulè, già direttore di Panorama, scopre l’arcano. E un po’ ci resta male: «Credevo applaudiste me…». L’applauso continua per un minuto abbandonante, Mulè aggiunge: «L’ho capito adesso che non applaudite me, l’ho capito dalle agenzie – dice sorridendo – va bene…». E i lavori dell’Aula riprendono.